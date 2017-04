Dansk IS-kriger mistet statsborgerskapet etter terrordom

ANNONSE

Det er Jyllands-Posten som omtaler nyheten.

Ifølge den danske avisen drev mannen en pizzeria før han i juli 2013 tilsluttet seg terrorgruppen Islamsk Stat (IS) i Syria og fikk det arabiske navnet «Abu Aya Al-Dinimarki».

Han ble pågrepet av dansk politi i mars 2015 da han var på vei tilbake til Syria. Ifølge Jyllands-Posten hadde han 20.000 danske kroner i kontanter da han ble pågrepet.

Politiet mener pengene skulle gå til å finansiere terrororganisasjonen.

Hasan Ahmed er dømt for terrorvirksomhet. Bildet er fra August 2014, i Ar-Raqqah nord i Syria, i det som skal være en IS-leir. IS-flagget i bakgrunnen.

25-åringen ble registrert som «soldat», altså blant dem som kjemper i fronten.

Les også: Regjeringen vil frata passene til fremmedkrigere

Alvorlig kriminalitet

I tillegg til seks års fengsel er mannen fradømt sitt danske statsborgerskap.

Ifølge den danske avisen er det andre gangen i dansk historie at retten fradømmer en person sitt danske statsborgerskap for overtredelse av terrorbestemmelsen i straffeloven.

Les også: Norske Katrine Mathisen behandler krigsofre og skadde IS-krigere i Irak

Adam Idrisovich Magomadov - terrordømt både i tingretten og i Borgarting lagmannsrett.

Den 25-årige mannen blir fradømt sitt statsborgerskap selv om han er født i Danmark. Den andre mannen som er fradømt statsborgerskapet kom til Danmark som 24-årng.

Retten slår fast at grovheten i den alvorlige kriminaliteten har vært utslagsgivende for avgjørelsen, ifølge Jyllands-Posten.

Les også: Norsk-pakistanske Ishaq Ahmed dømt til åtte års fengsel for terrorvirksomhet



Her kan du tipse Nettavisens journalist på mail, eller ring 02060. Vi kan legge til rette for kryptert kommunikasjon dersom ønskelig.



Flere terrordømt i Norge

Retten begrunner også sin avgjørelse om å frata det danske statsborgerskapet til 25-åringen med at han snakker, skriver og forstår tyrkisk. I tillegg har han familie der, noe som i sum gjør at retten mener at han har tilstrekkelig tilknytning til et annet land.

Ishaq Ahed er domfelt for terrorvirksomhet. Dommen falt i Oslo tingrett 13. juli 2015. Han ble dømt til åtte års fengsel.

I Norge har Stortinget nylig vedtatt å kunne frata passene, ikke statsborgerskapet, til fremmedkrigere.

De siste årene er til sammen fire personer rettskraftig dømt for terrorvirksomhet knyttet til IS.

I tillegg ble nylig Fredrikstad-mannen Hasan Ahmed og den russiske statsborgeren Adam Magomadov, bosatt i Oslo, nylig kjent skyldig for terrorvirksomhet i Borgarting lagmannsrett. Disse dommene er ikke rettskraftige, og Magomadov har signalisert at han vil anke dommen til Høyesterett.

Les også: Terrortiltalt meldte seg som selvmordsbomber - skjønte ikke arabisk

Norsk statsborger terrortiltalt i Italia

Det er ventet at begge vil få utmålt straffene i løpet av kommende uke.

I fjor måtte også den kjente islamisten Ubaydullah Hussain møte i retten tiltalt for terrorvirksomhet sammen med en annen etnisk norsk mann.

Begge nektet straffskyld i retten. Det er også ventet at disse to får dommene sine i Oslo tingrett i løpet av neste uke, kanskje allerede mandag eller tirdag.

Oslo-bosatte Krekar er også tiltalt for terrorvirksomhet i Italia. Han er tiltalt sammen med den norske statsborgeren Makwan Karim-Mohammed og en annen irakisk statsborger.

Alle har nektet straffskyld.

Terrorsaken mot Krekar var opprinnelig berammet til midten av mars, men ble utsatt til oktober.





Har du sett denne populære videoen?