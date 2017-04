Dansk politi har funnet flere drepte i en leilighet i Brønshøj i København

ANNONSE

Artikkelen oppdateres.

Det er slått full drapsalarm i Brønshøj, som er en del av bydelen Brønshøj-Husum, og ligger nordvest for København sentrum.

- Vi fikk en anmeldelse om husbråk på Kobbelvænget i Brønshøj. Vi sendte en patrulje ut til stedet, som ble møtt av et fryktelig syn og flere drepte personer i en leilighet, sier visepolitiinspektør og leder av etterforskningen, Ove B. Larsen, til Ekstra Bladet.

Avisen skriver også at politiet forteller at det er for tidlig å si hva som er skjedd. Politiet ønsker heller ikke å opplyse om hvor mange som er funnet drept.

Ifølge Larsen er én person pågrepet og satt i varetekt. Ifølge Politiken vil den pågrepne personen bli siktet for drap.

#breaking Flere personer fundet dræbt i lejlighed: - Der var en masse blod https://t.co/dOaxeqoNze pic.twitter.com/2F0GjVI82B — metroxpress (@mxnyheder) 11. april 2017

- Vi har sperret av stedet og jobber med å finne ut av hva som har skjedd. Det var masse blod i leiligheten, men mer kan jeg ikke si akkurat nå, sier Larsen til Ekstra Bladet.

Ifølge den danske avisen er hele området sperret av. Flere ambulanser med leger og annet helsepersonell er også på stedet.

Ifølge nettstedet MX.dk, som siterer danske BT, er det mye politi på stedet.

- Det er veldig, veldig mye politi. De har kommet med en trailer, hundepatruljer og mange kriminalteknikere. Det er sperret av et stort område, sier BTs reporter på stedet.