Har barn nummer to i søskenflokken større sjanse for å bli en bråkmaker og en kriminell? Danske forskere mener det.

En undersøkelse med tall fra Florida og Danmark viser at i familier med to eller flere barn har sønn nummer to 20-40 prosent større sjanse for å få ordensproblemer på skolen og innlede en kriminell løpebane sammenlignet med førstefødte sønn.

Les undersøkelsen her

For jenter er forskjellene langt mindre markante, ifølge undersøkelsen, som blant annet er omtalt i danske BT.dk.

Dataene i undersøkelsen tar høyde for forskjeller i helse og kvalitet i skolene. Forskerne sammenlignet danske familier med amerikanske familier for å se om to så forskjellige samfunn viste den samme tendensen. Konklusjonen ble at tendensene var de samme.

Tallmaterialet fra Danmark er hentet fra det danske fødselsregisteret med opplysninger om personer født i perioden 1960-2010.

Forskerne fra Aarhus universitet og deres amerikanske kolleger mener deres funn bør få betydning for den oppmerksomhet foreldre og skolevesenet gir gutter i den påståtte faresonen. De hevder at tidlig inngripen dermed kan hindre flere fra å starte en kriminell løpebane.

Har du sett denne videoen?