MOT RUSSLAND: Mange lot seg verve for å kjempe mot kommunisten, og endte dermed på Tyskland og Hitlers side. To dansker som kjempet på østfronten slipper tiltale ettersom den danske riksadvokaten mener de hadde en underordnet stilling og ikke kunne påvirke eventuell behandling av jøder og andre fanger. Foto: Walter-frentz-collection (National Geographic Channel)

Dansker som kjempet for Hitler på østfronten slipper tiltale

To dansker som kjempet for Nazi-Tyskland på østfronten og som var anmeldt for krigsforbrytelser av Simon Wiesenthal Center, slipper tiltale.