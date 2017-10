De kastet steiner fra en bro. Nå er fem tenåringer tiltalt for drap

En 32 år gammel bilpassasjer ble drept.

NEW YORK (Nettavisen): - Han spør hele tiden etter pappaen sin. Det har vært så vanskelig å fortelle ham at pappa ikke kommer tilbake. Han er bare fem år gammel. Han forstår ikke dette, forteller Amiee Cagle om sin sønn i et intervju med ABC12.

18. oktober mistet hun sin forlovede og «sitt livs kjærlighet», mens sønnen hennes mistet sin far, da fem tenåringer kastet 20 steiner fra en bro langs motorvei 75 utenfor Flint i Michigan.

Den ene steinen veide rundt tre kilo og gikk igjennom en bilrute og traff Kenneth Andrew White (32) i hodet og brystet. Han ble erklært død på sykehuset.

AMIEE CAGLE forteller om tapet av sin forlovede. Hun forstår ikke hvordan noen kunne angripe biler med steiner.

- Han var en god mann og en god far, sier Amiee Cagle til WDIV Local 4.

Fem tenåringer er siktet for forsettlig drap. To av dem er 15 år, to er 16 og én er 17 år. Politiet opplyser at de kastet rundt 20 steiner og ett bildekk fra broa og ned mot biler som kjørte i rundt 100 kilometer i timen på veien under dem.

- Jeg håper at de innser konsekvensene av handlingene deres, og hvor mange liv de har ødelagt, sier Cagle.

Fire andre biler ble truffet og måtte kjøre til veisiden og vente på politiet.

Tenåringene vil bli siktet som voksne og risikerer inntil livstid i fengsel.

Ifølge politiet forlot de åstedet og kjørte til en McDonald’s i nærheten, hvor de spiste mat. Da politiet sendte ut etterlysning, valgte én av dem å melde seg. De andre ble arrestert.

- Dette er ikke en spøk. Jeg tror ikke at noen ler av dette. Tar du en så dum beslutning, kan du bli nødt til å tilbringe resten av livet ditt i fengsel, sier sheriff Robert Pickell fra Genesee County til WDIV Local 4.

EN ETTERFORSKER fra Genesee County tar bilder av åstedet der en 32 år gammel mann ble drept 18. oktober.

