Delta tilbyr gigantsum til passasjerer ved overbooking

ANNONSE

Ifølge notatet som AP har fått innsyn i, kan passasjerene oppnå en kompensasjon på 9.950 dollar, tilsvarende 85.000 norske kroner, for å oppgi et sete.

Les også: Passasjer slept blødende ut av overbooket fly

Avgjørelsen kommer kort til etter at flyselskapet United Airlines fjernet en passasjer med makt som ikke ville oppgi sitt sete på en reise fra Chicago til Louisville i Kentucky i forrige uke.

Flyet ble to timer forsinket søndag, etter at politi brukte makt for å slepe en passasjer av flyet ettersom det var overbooket. Til protester både fra mannen og andre passasjerer ble mannen fjernet med makt. Flere av medpassasjerene filmet det hele, og de ble raskt spredd på sosiale medier.

Mannen blir dradd etter armene, med blod i ansiktet, og flere av medpassasjerene reagerer kraftig på politmennenes håndtering.

Flyselskapet hadde først bedt om frivillige til å ta et senere fly mot kompensasjon, uten at noen meldte seg. Deretter ble fire tilfeldige passasjerer bedt om å forlate flyet. Tre av dem gikk, mens den fjerde altså nektet.

United var også i hardt vær ofr drøye to uker siden. Da var det en hendelse på flyplassen i Denver som satte sinnene til folk i kok på Twitter.

En passasjer på flyplassen noterte seg at en gruppe unge jenter ble stoppet fra å boarde flyet til Minneapolis fordi de ikke «var passende kledt». Jentene hadde på seg leggings, ofte kalt tights på norsk - altså tettsittende, tynne bukser uten føtter. Av den grunn ble de stoppet.

(©NTB)