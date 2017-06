ANNONSE

Demonstrantene deltok i en protest på vegne av ofre for brannkatastrofen. Reportere fra AFP og Reuters observerte at flere av demonstrantene stormet inn i rådhuset fredag ettermiddag.

– Vi vil ha rettferdighet!, "Skam dere!" og "Mordere!", ropte demonstrantene mens de havnet i basketak med sikkerhetsvaktene i rådhusets vestibyle.

30 personer er så langt bekreftet omkommet i brannen i den 24 etasjer høye kommunale boligblokken Grenfell Tower.

Sky News skriver fredag kveld at antallet døde er på rundt 70. Dette tallet er ennå ikke bekreftet av myndighetene. Den siste meldingen fra Metropolitan Police kom klokka 14 fredag og oppga at minst 30 er døde.

Den 24 etasjer høye boligblokka ble totalskadd i brannen onsdag.

Bygningen var kledd med fasadeplater som er laget av plast. Platene er forbudt i høye boligblokker i USA og i Tyskland, men lovlig i Storbritannia. Ifølge produsenten Omnis Exteriors koster planene 22 kroner mindre per kvadratmeter enn brannsikre plater fra samme produsent.

London-ordfører Sadiq Khan krever at statsminister Theresa May tar grep etter brannen der til nå 30 personer er bekreftet omkommet.

I et brev skriver Khan at omfanget av katastrofen er for stort til at lokale myndigheter kan klare å håndtere den på egen hånd. Beboere i andre boligblokker i London er "livredde for at det samme kan skje med dem", skriver han.

Amper stemning utenfor rådhuset i Kensington fredag.

