Den hjerneskadde amerikanske studenten som ble løslatt av Nord-Korea er død

22 år gamle Otto Warmbier lå i koma da han ble sendt hjem til USA etter 17 måneder i nordkoreansk fangenskap. Han sonet en dom på 15 år i en arbeidsleir for å ha stjålet en propagandaplakat mens han var på turistbesøk i landet.

Legene sa han befant seg i våken tilstand, men uten å kunne reagere på stimuli. Han kunne åpne øynene og blunke, men han viste ingen tegn til å forstå når han blir tilsnakket eller bedt om å gjøre noe.

Legene sier at de ikke vet hva som har forårsaket tilstanden Warmbier befant seg i.

Så ukomfortabel ut

Mandag offentliggjorde sykehuset i delstaten Ohio en uttalelse fra Warmbiers familie som opplyser at han er død.

«Det er vår triste plikt å fortelle at vår sånn, Otto Warmbier, har fullført sin reise hjem. Omringet av hans familie døde han i dag», skriver foreldrene Fred og Cindy Warmbier i uttalelsen ifølge Washington Post.

De skriver at når Otto Warmbier kom tilbake til Cincinnati 13. juni, så han veldig ukomfortabel, nesten forpint, ut.

«Selv om vi aldri ville høre stemmen hans igjen, så vi at ansiktet hans endret seg innen en dag etter at han kom hjem. Han hadde funnet fred», skriver foreldrene videre.

Skylder på Nord-Korea

Tidligere torsdag forrige uke opplyste sykehuset at han har alvorlige nevrologiske skader.

– Ottos tilstand er stabil, men han har fått en alvorlig nevrologisk skade, sa Kelly Martin som er talskvinne for UC Health University i Cincinnati.

Foreldrene har hele tiden sagt at han ikke har noen tro på den nordkoreanske forklaringen om at sønnen falt i koma som følge av botulisme og en sovepille. Det gjentar de i uttalelsen mandag, hvor de skriver at det nord-koreanske regime er direkte ansvarlig for sønnens død.

«Den forferdelige mishandlingen som vår sønn fikk av nord-koreanerne sørget for at det eneste mulig utfall var det triste som vi opplevde i dag», skriver foreldrene.

Han sier at sønnen har ligget i koma siden dagen etter at han ble dømt for over ett år siden, og at han har blitt behandlet brutalt og terrorisert mens han var i fangenskap.

