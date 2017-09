Den livstruende orkanen Irma kan ramme Florida

Orkanen Irma er akkurat nå sterkere enn Harvey var.

NEW YORK (Nettavisen): Orkanen Irma er allerede den sterkeste orkanen noensinne målt i Karibia og Mexicogulfen, melder The Washington Post. Den nærmer seg nå De nederlandske Antiller og det ser sannsynlig ut at Irma vil treffe Florida til helgen.

Dermed trues USA av enda et livsfarlig ekstremvær, allerede før Texas og Louisiana har kommet til hektene etter Harveys herjinger.

Ekspertene frykter at Irma vil ta menneskeliv i USA, Puerto Rico, Jomfruøyene, Den dominikanske republikk, Haiti, Cuba og Bahamas.

Med vindstyrker på opp mot 290 kilometer i timen, er Irma den femte sterkeste stormen som noensinne er målt i Atlanterhavet.

SAINT-MARTIN: Innbygger på den franske øya Saint-Martin spikrer fast trebord foran vinduene.

TAMPA, FLORIDA: Innbyggere i Florida fyller sandsekker sammen i Bobby Hicks-parken. Der gjør man seg klare for at Irma skal komme på besøk.

TIDSESTIMATET fra Det nasjonale orkansenteret i Florida viser at Irma kan treffe fastlandet førstkommende fredag.

I Florida har guvernør Rick Scott allerede erklært unntakstilstand, for å forberede delstatens innbyggere på det verste. Også Georgia, Nord- og Sør-Carolina følger Irma med spenning.

Det er for tidlig å fastslå at disse delstatene vil bli rammet, men alt tyder nå på at iallfall Florida vil få merke Irma.

Spørsmålet er om den kommer som en orkan i kategori 4 eller 5, eller om den reduseres i styrke før den når land. Harvey traff Texas og Louisiana med styrke 4 og tok livet av minst 66 mennesker i USA.