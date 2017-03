«Den mest forhatte moren i Amerika» bryter med stillheten

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): - Jeg er fremdeles ikke sikker på hva som skjedde, sier Casey Anthony til The Associated Press i sitt første intervju siden hun ble frikjent for drapet på sin to år gamle datter.

Det er ni år siden datteren ble drept og seks år siden Casey Anthony ble frikjent.

Veggene på soverommet hennes i West Palm Beach er dekorert med bilder av datteren. The Associated Press skriver at Casey får tårer i øynene av å se på dem og snakke om henne.

- Caylee hadde vært tolv år nå. Og en skikkelig tøffing. Jeg liker å tenke at hun hadde hørt på klassisk rock og drever med sport, sier moren.

Drapet på to år gamle Caylee Marie Anthony bergtok USA fra jenta ble meldt savnet for nesten ni år siden og fram til at rettssaken mot moren Casey tre år senere endte med at hun ble frikjent.

Rettssaken ble sendt direkte på TV og diskutert daglig av Nancy Grace i TV-kanalen HLN, som kalte henne «den mest forhatte moren i Amerika».

- Folk dømte meg skyldig lenge før jeg fikk min dag i retten, sier Casey Anthony til The Associated Press nå.

Meldt savnet en måned etter



To år gamle Caylee Anthony ble angivelig sist sett 16. juni 2008. Moren meldte henne ikke savnet før 15. juli. Dagen etter ble hun arrestert, siktet for forsømmelse. Hun forklarte politiet at Caylee hadde forsvunnet sammen med en barnevakt.

11. desember ble etterlevningene av jenta funnet nedgravd i et skogholt i nærheten av deres hjem.

BESØKENDE fotograferer minnesmerket som ble reist i området hvor to år gamle Caylee ble funnet.

13. FEBRUAR 2017: Casey Anthony ser opp på et bilde av sin datter, som ble funnet død for ni år siden.

CASEY ANTHONY fotografert under rettssaken i Orlando i Florida.

Casey Anthony ble dømt for å ha løyet til politiet, men ble frikjent for drapet.

Hun innrømmer ifølge The Associated Press at hun løy til politiet om at hun hadde vært ansatt hos Universal Studios, om at hun forlot Caylee hos en barnevakt, om at hun fortalte to personer – begge oppdiktet – at Caylee var savnet og om at hun mottok en telefon fra Caylee dagen før hun ble meldt savnet.

Forsvareren Jose Baez lanserte under rettssaken en teori om at Caylee hadde druknet, og at morens far George hjalp til med å skjule dette, og at han dessuten misbrukte sin datter seksuelt. Casey Anthonys far har benektet disse anklagene.

I intervjuet med The Associated Press forteller Casey Anthony at hun tror at hun «hadde vært på samme sted» dersom hun kun hadde sagt sannheten, at «politi tror på andre politifolk» og at «politi lyver hver eneste dag».

- Min far var en politimann. Du kan tolke dette som du vil, sier hun.

DEMONSTRANTER raste mot at Casey Anthony ble frikjent for drap på datteren Caylee. Moren ble dømt til ett års fengsel for hver av de fire løgnene hun ble kjent skyldig i å fortelle politiet. Da hadde hun allerede sittet tre år i varetekt.

BEVOKTET: Væpnede vakter passet på Casey Anthony og advokat Jose Baez idet de forlot fengselet i Orlando i Florida som en fri kvinne 17. juli 2011.

CASEY ANTHONY med fotoapparat under et besøk i Morikami Gardens i Delray Beach i Florida 11. februar 2017.





Sover godt



I dag bor Casey Anthony i Sør-Florida, i hjemmet til Patrick McKenna, en privatdetektiv som jobbet for hennes forsvarer under rettssaken. Anthony jobber også for McKenna, hovedsakelig med etterforskning i sosiale medier.

Selv om hun fremdeles misliker å gå i butikken, bryr hun seg ikke om stempelet som «landets mest forhatte mor».

- Jeg gir blanke i hva folk mener om meg. Det kommer jeg aldri til å bry meg om. Jeg har det ålreit med meg selv og sover ganske godt om natten, sier Casey Anthony.