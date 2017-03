Den norske legen Katrine Mathisen behandler skadde IS-krigere i Irak

ANNONSE

I disse dager er Katrine Mathisen ved frontlinjen i den krigsherjede nordirakiske byen Mosul. Her blir hun til slutten av måneden for å behandle sårede fra krigen mot soldater fra terrororganisasjonen Islamsk Stat (IS).

Katrine Mathisen jobber ulønnet med å behandle sårede i krigsherjede Mosul i Irak.

Over 45.000 mennesker har flyktet fra den IS-kontrollerte delen av Mosul, ifølge Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM).

Den 38 år gamle damen, som er fra Son, men bosatt i Oslo, var ferdig utdannet lege i 2015 og har spesialisert seg som anestesilege.

- Dette er min tredje tur til Irak, men første gang jeg jobber ved frontlinjen hvor det pågår aktiv kriging. Jeg har vært ved fronten før, men aldri når det har pågått aktiv krig i en slik skala som nå, sier hun til Nettavisen.

- I hovedsak har jeg trent på akkurat den jobben jeg gjør nå i Heimevernet, gjennom erfaring i ambulansetjenesten og gjennom utdanningen min som lege. Jeg følte at jeg hadde så mye kompetanse på området at jeg hadde lyst til å bruke dette i en reell situasjon hvor noen virkelig trenger den hjelpen. Det er givende faktisk å være med å redde liv.

(artikkelen fortsetter under videoen med Mathisens egne bilder fra fronten i Mosul)





Behandler sårede IS-krigere

Turen til Irak er den syvende utenlandsreisen i jobbsammenheng, og den sjette hvor hun jobber frivillig som lege. Ved ett tilfelle, i 2012, var hun i Afghanistan gjennom Forsvaret og var sanitetsoffiser. Når hun er utenlands som frivillig lege er det i egne ferier eller ulønnede permisjoner.

- Jeg jobber gjennom organisasjonen Academy of Emergency Medicine (AEM) og er her på et ubevæpnet oppdrag. Hovedoppgaven er livreddende førstehjelp i samarbeid med irakiske sikkerhetsstyrker.

Les: Regjeringen viderefører det militære bidraget mot IS i Irak, men flytter styrken til Anbar-provinsen

Pasientene er alt fra flyktninger til, for mange, forhatte IS-krigere.

- På hjelpeplassen hvor jeg jobber får vi inn egne soldater fra de irakiske sikkerhetsstyrkene, sivile som er flyktninger og IS-krigere. Vi er opplært til å behandle alle pasieter likt uavhengig av rase, hudfarge, kjønn, etnisitet og annen tilhørighet, forteller hun til Nettavisen.

- Vi skiller aldri mellom hvem vi behandler, og gjør ikke vurderinger ut i fra hvem de er. Men hvordan IS-krigerne blir behandlet av andre enn oss på hjelpeplassen, før og etter de har vært hos oss, skal jeg ikke uttale meg om.

Les også: Siste vei ut av Vest-Mosul stengt av irakiske styrker

(artikkelen fortsetter under videoen hvor Mathisen forteller om et nedrevet IS-skilt)





Grusomme henrettelser

IS ble for alvor kjent i hele verden gjennom barbariske videoer hvor de viste grusomme henrettelser av mennesker. Videoene, som fortsatt ligger åpent og tilgjengelig på internett, viser blant annet:

Drukning ved at gisler senkes i vannet innelåst i bur.



Lemlestelser av kjønnsorganer hvor ofrene dør av blodtap.



Halshugginger med kniv, øks, slegge og kubbe.



Mennesker som brennes levende, både i bur og når de blir hengt fra konstruksjoner når de er bundet på armer og bein.



Gisler som blir sprengt.



I en av videoene vises også en mann som blir kjørt over av en tanks.

Statsminister Erna Solberg (H) har også uttalt til Nettavisen at videoene viser at IS står for en rå brutalitet.

- Hva tenker familie og venner om at du behandler sårede IS-krigere?

- Det er ingen jeg kjenner som har stilt spørsmål ved at vi behandler IS-sympatisører. Vi behandler alle uavhengig av tilhørighet. Venner og kjente har heller aldri direkte fått høre at jeg har behandlet IS-krigere, men det er ingen hemmelighet.

Dette skiltet med IS-propaganda ble revet ned.

Den norske legen forteller at hun aldri har opplevd å få trusler eller å bli skadd av IS-krigere på hjelpeplassen.

- En trussel som bekymrer oss er når det kommer et stort antall flyktninger. På de mest hektiske dagene kan det være 2500 flyktninger som passerer hjelpeplassen. Bekymringen ligger i at det kan være IS-krigere blant dem, eller at noen er truet til å ta på seg bombevester. Kvinner kan for eksempel gjemme bomber og våpen under burkaen. Det har skjedd mens vi har vært her, men på en annen flyktningakse.

- Vi jobber innenfor nedslagsfeltet til IS og har opplevd granatnedslag flere ganger. De to nærmeste tilfellene hadde vi granatnedslag bare 20 meter unna. På én uke opplevde vi også mellom 25-30 granatnedslag innenfor en radius på 500 meter.

Les også: - IS-lederen har sviktet sine egne

(artikkelen fortsetter under videoen hvor Mathisen forteller om at de opplever granatnedslag)





- Familien stolt

Mathisen er fullt klar over at det hun gjør er farlig og at hun risikerer sitt eget liv. Men tanken på å hjelpe sårede veier tyngst.

- Det er klart jeg er bekymret for at jeg eller mine venner skal bli truffet av granater eller kuler, men det er en risiko man må være villig til å ta når en velger å dra hit og gjøre en slik jobb. I hovedsak er det ikke kuler som suser rundt oss, men vi opplever til stadighet granatnedslag.

Mathisen er i Irak sammen med tre andre norske helsepersonell. Når hun er på farlig utenlandsoppdrag oppdaterer hun den bekymrede familien hjemme i Norge om hvordan dagene går.

Katrine Mathisen behandler en mann som har fått en kule i halsen.

- Familien min er bekymret og redd for meg, selvsagt. Men de har også sagt at de er stolt av meg og det jeg gjør.

- Vi har opprettet en Facebook-gruppe («Humanitær hjelp til krigsofre i Mosul», journ. anm.) hvor vi informerer venner, kjente og familien. Vi legger ut bilder, skriver hva vi driver med og hvordan vi opplever dagene. I og med at vi er borte på ulønnet ferie og permisjon har vi brukt gruppen til å få inn donasjoner. Det viser seg at givergleden er stor og vi har fått inn mye utstyr og penger fra folk som støtter opp om arbeidet vi gjør.

(Artikkelen fortsetter under videoen hvor Mathisen forteller om at de hører skyting hver dag)





Vil vise hva som skjer

Selv om Mathisen og hennes norske kollegaer gjør et viktig og nobelt arbeid får de liten oppmerksomhet i Norge. Dette er ikke drivkraften, men de ønsker å fortelle det norske folk om hvordan de opplever krigens brutaliteter.

- På fronten hos oss har det vært mye presse, men i hovedsak er det fra andre internasjonale medier. Vi ikke blitt kontaktet av norsk presse under dette oppdraget for å treffes i Irak, men vi har blitt kontaktet via nettet fra Norge.

- For oss er det viktig å få frem informasjon om det vi gjør og hva som foregår ved fronten i og omkring Mosul. Derfor velger vi nå å snakke med norsk presse.

Mathisen er i Irak sammen med tre andre helsearbeidere. Der samarbeider de også med lokalt helsepersonell.

Den 38-årige legen etterlyser også de mer kjente og etablerte organisasjonene ved fronten. Ifølge Mathisen har hennes organisasjon vært i kontakt med anerkjente Leger Uten Grenser, FN, personell fra Verdens helseorganisasjon (WHO) og Røde Kors.

- Ingen av dem befinner seg ved frontlinjen i Mosul. De gjør et viktig arbeid, men ingen er der og gjør livreddende førstehjelp. Alle de store organisasjonene ligger flere mil bak frontlinjen, og de kommer sent inn i konfliktområdene. Av og til er de ikke der før det har gått flere uker.

Internasjonal oppmerksomhet

En handling som skapte internasjonal oppmerksomhet var da Mathisen tagget foten av et gammelt IS-skilt.

- Det stod et stort propagandaskilt for IS med flagget deres på. På foten av skiltet skrev jeg «Make Mosul great again» for å vise min støtte til de irakiske spesialsoldatene. Jeg ville også at det skulle være en kontrast til IS-skiltet, og jeg ville vise spesialsoldatene at jeg respekterer den jobben de gjør og at jeg støtter dem i arbeidet deres.

- Det ble mye mer oppstandelse enn jeg trodde, mye mer enn jeg forutså da jeg skrev det. Jeg har bare opplevd å få positive tilbakemeldinger og tommelen opp for det jeg skrev, avslutter hun.

Har du sett disse populære videoene?