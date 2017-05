Den nye TIME-forsiden skaper reaksjoner

ANNONSE

President Donald Trump var i forrige uke vertskap for Russlands utenriksminister Sergej Lavrov og ambassadør Sergej Kislijak i Det hvite hus.

Dette har på ingen måte gåttt TIME Magazine hus forbi, som nå bruker sin svært kjente forside på å markere hva de mener om det angivelige samarbeidet mellom de to supermaktene.

Avslørte konfidensiell info



The Washington Post rapporterte mandag at president Trump under dette møtet avslørte svært konfidensiell informasjon overfor sine russiske gjester.

Les også: - Trump ba Comey legge ned etterforskning

Både nåværende og tidligere statsansatte i USA sier ifølge avisen at dette kan skade samarbeidsviljen fra andre nasjoner, som inntil nå har delt etterretning med USA. Den konfidensielle informasjonen som Trump skal ha gitt russerne, omhandler en israelsk kilde som har tilgang til den indre kretsen i Den islamske stat (IS).

TIME’s new cover: How Trump’s loyalty test is straining Washington https://t.co/4ZQG16wS8f pic.twitter.com/tnng9Wy6km — TIME (@TIME) May 18, 2017

Les også: Trump: – Den største heksejakten i amerikansk historie

Etterforskningen av den påståtte kontakten mellom flere av Trumps nære medarbeidere og russisk etterretning og myndigheter i tiden før presidentvalget, er ifølge tidligere FBI-sjef James Comey del av en bredere etterforskning av Russlands angivelige forsøk på å påvirke valgutfallet i USA.

Les også: Senatet ber FBI utlevere Comey-notater

Sjokkerte USA



Comey har nå fått sparken av Trump, en avgjørelse som sjokkerte USA. I uttalelsen fra Det hvite hus for en drøy uke siden ble det oppgitt at Comey ble sparket på grunn av sin håndtering av etterforskningen av Hillary Clinton og at det skjedde etter oppfordring fra Justisdepartementet – en forklaring som ingen oppegående mennesker tror på.

Senere har Det hvite hus oppgitt andre forklaringer, noe CNNs Jake Tapper brukte sitt program på å synliggjøre i forrige uke.

Så sent som onsdag skiftet Trump sin egen forklaring enda en gang.

Les også: Trump endret forklaring – igjen

Reaksjonene på TIME- forsiden har florert på Twitter:

Our new cover this morning, it's been a decade since @TIME did not have a cover line https://t.co/7iWyl0gOuY pic.twitter.com/YHfbLSQ8Lw — Matt Vella (@mattvella) May 18, 2017

Yes this is actually The TIME Cover!



LOVE IT! pic.twitter.com/rsTHVpfEVQ — Impeach Donald Trump (@Impeach_D_Trump) May 18, 2017

TIME Trolls Donald Trump With New Cover pic.twitter.com/7Dr1ttIYWW — Enlargeyournerd (@Enlargeyournerd) May 19, 2017

#BoycottTime .@TIMEMagUSA

TIME "R"AGAZINE COVER IS ANTI AMERICAN & AN EGREGIOUSLY FALSE REPRESENTATION OF THE TRUTH. I REFUSE TO SHOW IT! pic.twitter.com/oDKWA818QH — Kathleen M. Mays (@KMcMays) May 19, 2017

Time cover in particular is amazing https://t.co/ux5pnALlKy — Hamill (@itshamill) May 19, 2017