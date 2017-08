Deres siste ønske var å dø sammen

Da Nic og Trees Elderhorst (91) ikke lenger kunne ta vare på hverandre, ville de forlate verden sammen.

Omgitt av sine nærmeste, kysset Nic og Trees hverandre farvel i deres hjem i Didam i Nederland 4. juli. Deretter døde de.

I Nederland er det tillatt med aktiv dødshjelp, og paret hadde søkt om å få dø sammen.

Nic Elderhorst fikk hjerneslag for fire år siden. Siden da hadde han blitt tatt vare på av kona Trees. Allerede dengang hadde paret begynt å tenke på aktiv dødshjelp. Nic og Trees Elderhorst hadde vært gift i 65 år, og ønsket ikke å ende sine dager uten hverandre.

Da Trees Elderhorst fikk diagnosen dødelig demens, begynte paret, i samråd med familien, prosessen med å søke om aktiv dødshjelp, eller eutanasi, slik at paret kunne dø sammen.

- Det ble klart at de ikke kunne vente for lenge. Legen konkluderte med at mor var mentalt frisk, men hvis far døde kunne hun bli så desorientert at hun måtte på sykehjem, noe hun absolutt ikke ønsket. Å dø sammen var deres dypeste ønske, sier døtrene til avisen de Gelderlander.

Lang søkeprosess



Det tok et halvt år for SCEN-arts - institusjonen som rådgir innbyggere i spørsmål om eutanasia - å vurdere søknaden. Ekteparet ble blant annet undersøkt hver for seg for å finne ut om de begge ønsket å dø.

Etter at SCEN-art hadde konkludert med at både Nic og Trees ikke lenger ville se noen mening med livet når den andre ble borte, og at de ikke ønsket å leve videre alene med sykdom, ble det funnet en dato for eutanasia sammen med familien.

Før dødsdagen 4. juli, tok paret farvel med naboer og familie. De la også planer for sin egen begravelse. Døtrene forteller til avisen de Gelderlander at de på dødsdagen var kjærlige mot hverandre, snakket varmt og ga hverandre mange kyss. Da de sovnet inn var de begge rolige og holdt hverandre i hendene.

Sjeldent



Talsmann Dick Bosscher i organisasjonen NVVE (Nederlands organisasjon for frivillig avslutning av livet) sier at det hvert år er noen få par som avslutter livet sammen på denne måten i Nederland.

Det kreves at begge to har kommet like langt i utviklingen av sykdom, og det er uvanlig. Å ønske å dø fordi man ikke vil sitte igjen alene, er ofte ikke god nok grunn i Nederland.

- Det er faktisk en tilfeldighet når to personer samtidig oppfyller vilkårene for aktiv dødshjelp, sier han.