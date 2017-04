Derfor er ikke Donald Trumps miljøpolitikk noe å bekymre seg over

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): En rapport som FNs miljøprogram utarbeidet i november, fastslår at temperaturen på kloden ligger an til å stige med mellom 2,9 og 3,4 grader dette århundret.

Selv dersom Paris-avtalen trer i kraft og utslippene av karbondioksid reduseres, vil nivået i 2030 være 12-14 gigatonn over det som er nødvendig for å begrense den globale oppvarmingen til to grader.

Donald Trump har uttalt at «global oppvarming er et konsept som er funnet opp av kineserne for å gjøre amerikansk industri mindre konkurransedyktig».

Likevel er ikke FNs miljøsjef Erik Solheim (62) bekymret.

Forskere er enige om at det er avgjørende at man klarer å begrense oppvarmingen til to grader dersom man vil redusere sannsynligheten for ekstreme stormer, lengre tørketider og en økning i havnivået, noe som ifølge Verdensbankens analyser vil sette 1,3 milliarder menneskeliv i fare og kunne koste det internasjonale samfunnet 158 tusen milliarder innen 2050.

Donald Trump har utnevnt Scott Pruitt som miljøvernminister, som ifølge The New York Times bygde sin karriere på søksmål mot miljøverndepartementet, og som går imot sitt eget departement når han sier at man ennå ikke vet om global oppvarming er menneskeskapt eller ikke. «The Daily Show» sammenligner det å utnevne Pruitt som miljøvernminister med å la kokainkongen Pablo Escobar styre narkotikaetaten DEA.

President Trump foreslår å kutte budsjettet til miljøverndepartementet i USA med 31 prosent og sier at arbeidsplasser er viktigere enn miljøvern.

Og likevel er ikke Erik Solheim bekymret.

Umulig å stanse



Tvert imot er det en avslappet og blid miljøsjef som møter Nettavisen i New York.

- Jeg er mindre bekymret enn en del andre. For det første har jeg fortsatt det klare håpet at USA kommer til å gjøre riktige ting også i Det hvite hus, men under enhver omstendighet tror jeg amerikansk og globalt næringsliv kommer til å drive den teknologiske utviklingen i miljøvennlig retning, sier Solheim.

SCOTT PRUITT har hentet inn flere klimaskeptikere til miljøverndepartementet i USA, ifølge The New York Times.

ERIK SOLHEIM ble valgt inn som miljøsjef i FN 13. mai i fjor.

Han trekker parallell til luddittene, som for 200 år siden prøvde å stanse den industrielle revolusjonen, og til selskaper som Kodak, som ikke skjønte den digitale revolusjonen og gikk konkurs.

- De som ikke er med på den nye revolusjonen, vil tape. Så jeg er veldig optimistisk med tanke på at næringslivet vil drive utviklingen videre, og at Kina og EU vil ta den globale ledelsen vi trenger hvis ikke USA vil være med på å lede.

- Til sjuende og sist er det privat sektor og næringslivet som driver miljørevolusjonen i USA mer enn politikerne, konstaterer FNs miljøsjef, og trekker fram at kullkompanier i Kentucky nå har lagt planer for å bygge store solfarmer.

Privat sektor leder an

FNs norske miljøsjef forteller at han ser på privat sektor som ekstremt viktig for utviklingen.

- Vi har tatt et klart standpunkt. Vi vil samarbeide med næringslivet så mye vi kan. Jeg har for eksempel vært flere ganger i Kina nå, for å snakke med store bedrifter som driver miljøutviklingen, og her i USA ser vi for eksempel at Google skal være hundre prosent fornybar i år. Det største bryggeriet – de som lager Corona og Budweiser, så vi snakker ikke om få enheter her – skal være fullstendig fornybar i 2025. Vi ser en fantastisk positiv utvikling fra næringslivet.

- Politikerne kan bremse dette, men de kan ikke stoppe det. Men selvfølgelig ønsker vi politikere som driver dette enda raskere fram, sier Solheim til Nettavisen.

PRESIDENT Donald Trump sier at han vil satse på kull. Her ved siden av sin FN-ambassadør Nikki Haley under en arbeidslunsj med ambassadørene i FNs sikkerhetsråd 24. april.

Mens vi venter på at USAs president skal oppdage at det ligger flere arbeidsplasser i fornybar energi enn i fossilt brensel, er Solheim opptatt av å finne samarbeidsområder framfor å lete etter punkter man er uenige om.

- Vi har veldig klart fortalt Trump-administrasjonen at vi vil samarbeide med dem om alle punkter hvor det er mulig å få enighet, for eksempel når det gjelder oppsamling av søppel i verdenshavene eller bevaring av viktige dyrearter som tiger og isbjørn. Så venter vi på hva som blir beslutningen deres om klima, forteller den tidligere partilederen i SV.

- Når Trump snakker om at klimaet må komme i andre rekke, bak det å skaffe arbeidsplasser – kan dere ikke bare drive med litt voksenopplæring av USAs president?

- I hvert fall er det mange ledere i andre deler av verden som ser dette annerledes. I India ser de på dette som en fantastisk mulighet til å få millioner av nye arbeidsplasser som India trenger, og skape økonomisk framgang samtidig ved å gå inn i den grønne økonomien. I USA er det nå 70.000 jobber i kullindustrien og 400.000 jobber i solindustrien. Alle vet hvor veksten kommer i framtiden. De som ønsker flere arbeidsplasser og de som ønsker en grønnere framtid, kan gjøre akkurat det samme, avslutter Erik Solheim.