Norge har håvet inn ekstra mye penger de siste par månedene.

NEW YORK (Nettavisen): Prisen på et fat nordsjøolje var i juli godt nede på 45-tallet, men har i løpet av sensommeren og høsten klatret til over 58 dollar. Dette prishoppet på 28 prosent tilsvarer rundt 100 norske kroner per fat.

Dette er selvsagt en svært gunstig utvikling for Norge.

Over et år kan man regne med at dette vil tilsvare rundt 40 milliarder kroner i statens inntekter.

Det er to hovedårsaker til at oljeprisen har steget så kraftig, påpeker CNN.

Situasjonen i Midtøsten er den ene årsaken. Det ligger store mengder olje under jorden i Nord-Irak, et område som for tiden kontrolleres av kurdere.

Kurderne ønsker en selvstendig nasjon og holdt mandag er kontroversiell avstemning, noe både Irak og Tyrkia reagerer sterkt på.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan truer med å stenge rørene som frakter olje fra Nord-Irak til Ceyhan i Tyrkia.

85 prosent av oljen fra Kurdistan går gjennom tyrkiske rør, ifølge FXTM.

Erdogan truer også med militær respons dersom kurderne ikke legger fra seg planen om selvstendighet.

- Dersom tyrkerne kutte av oljestrømmen, vil dette skape et sjokk som markedet for tiden priser inn, sier markedsstrateg Hussein Sayed hos FXTM ifølge CNN.

Den andre faktoren som har bidratt til prisstigningen, er ifølge CNN at OPEC-medlemmene i november ble enige om å dempe sine produksjonsnivåer for å stabilisere prisene. Denne avtalen gjelder foreløpig fram til mars 2018.

Det internasjonale energibyrået har økt sitt estimat for oljeetterspørselen i 2017 med 1,6 millioner fat per dag. Norge produserte i august gjennomsnittlig 1,918 millioner fat per dag.

Tirsdag ser oljeprisen ut til å gå noe tilbake. Nordsjøoljen er i skrivende stund ned 0,75 prosent eller 0,44 cents per fat.

