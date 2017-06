Derfor er Trumps svigersønn i alvorlig trøbbel

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): I slutten av mai avslørte The Washington Post at Jared Kushner er i fokus i FBIs etterforskning av Russlands påvirkning av det amerikanske presidentvalget.

Kushner er en av president Donald Trumps nærmeste rådgivere og gift med presidentens datter, Ivanka Trump, som også innehar en offisiell rådgiverrolle i Det hvite hus.

Årsaken til at Kushner er i FBIs fokus, er møter han hadde i desember med Russlands USA-ambassadør Sergej Kislijak og en bankmann fra Moskva som heter Sergej Gorkov, toppsjefen i banken Vnesheconombank.

Dette er en statlig bank med sterke forbindelser til Russlands president Vladimir Putin, og banken ble i mars omtalt i amerikansk presse fordi den betalte advokatutgiftene til Jevgenij Burijakov, som er siktet for ulovlig etterretningsvirksomhet i USA på vegne av russiske myndigheter. Burijakov var tidligere ansatt i Vnesheconombank, ifølge The Washington Post.

Toppsjefen Sergej Gorkov er utdannet fra det føderale sikkerhetsbyrået FSB, en avløper fra det beryktede sovjetiske etterretningsbyrået KGB. Gorkov ble utnevnt til banksjef av Putin selv så sent som i februar 2016, mindre enn et år før møtet med Kushner.

Hvorfor er dette møtet interessant for FBI? Vel, det kan besvares med et annet spørsmål: Hvorfor møtte Jared Kushner toppsjefen for en statlig russisk bank?

Det hvite hus forklarer ifølge The Washington Post at møtet var ett av flere diplomatiske møter som Kushner hadde før innsettelsen av Trump som president, men den russiske banken hevder at møtet var en del av en ny forretningsstrategi hvor Kushner var interessant som leder for familiens eiendomsforretninger.

- Herr Kushner handlet i sin rolle som en overgangsrådgiver og hadde mange lignende diskusjoner med representanter fra fremmede nasjoner etter valget. For eksempel innledet han også samtaler med ledere fra Saudi-Arabia, noe som førte til president Trumps suksessrike utenlandsreise, sier talskvinne Hope Hicks i Det hvite hus.

Partene har altså forskjellige forklaringer, noe som neppe reduserer FBIs interesse.

NÆRE: Både Ivanka Trump og ektemannen Jared Kushner er rådgivere for president Donald Trump.

Begge forklaringer vil skape trøbbel for Det hvite hus, ifølge The Washington Post.

Dersom møtet var av diplomatisk karakter, er det naturlig at temaet var de amerikanske sanksjonene mot banken, som er en del av sanksjonene president Barack Obama innførte etter at Russland gikk inn i Ukraina. Dette er en lignende handling som skapte problemer for Michael Flynn, Trumps tidligere rådgiver som ble avskjediget i februar og som også er et sentralt navn i FBIs etterforskning.

Hvis møtet handlet om eiendomsforretninger, vil det stilles spørsmål om hvorfor Kushner hadde møte med en bank som er gjenstand for amerikanske sanksjoner og om han har dratt personlig nytte av at han var på vei inn i en offentlig stilling i Det hvite hus.

Møtet mellom Kushner og Gorkov fant ifølge The Washington Post trolig sted 13. eller 14. desember, rundt to uker etter at Kushner møtte ambassadør Sergej Kislijak, der han og angivelig foreslo å etablere en kommunikasjonslinje mellom Trump-leiren og Kreml.

Verken Det hvite hus eller den russiske banken ønsker å opplyse om hvilken dato eller hvor møtet mellom Kushner og Gorkov fant sted.

Kusher er allerede i trøbbel fordi han opprinnelig utelot å nevne møtet med ambassadør Kislijak da han søkte om sikkerhetsklarering for å jobbe i Det hvite hus.