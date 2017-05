Derfor fikk James Comey sparken, versjon 1, 2, 3 og 4

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): Sent tirsdag ettermiddag, amerikansk tid, ble det kjent at James Comey hadde fått sparken fra stillingen som FBI-direktør. Det ble faktisk kjent før Comey visste det selv – han oppdaget det via en TV-skjerm i bakgrunnen da han talte til FBI-ansatte i Los Angeles.

Beslutningen kom som et sjokk, ettersom president Trump i lang tid hadde skrytt av Comey både under folkemøter og presseseanser, og det ble sett på som helt usannsynlig at presidenten ville sparke den personen som er øverste ansvarlig for en etterforskning som involverer Det hvite hus.

Å sparke FBI-direktøren, er jo det samme som å blande seg inn i etterforskningen av Russlands innblanding i presidentvalget og hvilken rolle Trump og hans stab eventuelt hadde her under valgkampen.

Forklaringene har spriket, muligens fordi Trump tok resten av staben i Det hvite hus på senga med denne beslutningen og de ønsker å være lojale mot Trump uansett hva han finner på. Men det er selvsagt ren spekulasjon.

La oss se på de forskjellige forklaringene.

Forklaring nummer 1:

Donald Trump skrev i oppsigelsesbrevet til Comey: «Jeg har mottatt brev fra justisministeren og visejustisministeren som anbefaler din oppsigelse som direktør for FBI. Jeg har akseptert deres anbefaling og du er herved avskjediget med umiddelbar virkning».

Rett etter at oppsigelsen ble kjent, holdt pressesekretær Sean Spicer en improvisert pressebriefing i nærheten av noen busker utenfor Det hvite hus. Da forklarte han at Det hvite hus ikke hadde noe med beslutningen å gjøre.

- Dette var utelukkende Rosenstein (visejustisministeren, red.anm.). Ingen fra Det hvite hus var involvert, dette var en beslutning fra Justisdepartementet, sa Spicer.

Forklaring nummer 2:

I et intervju med Anderson Cooper hos CNN kom Trumps rådgiver Kellyanne Conway med en litt annen forklaring.

- Dette har ingenting med valgkampen å gjøre. Dette handler utelukkende om direktørens prestasjoner siden Donald Trump kom inn i Det hvite hus, sa Conway.

KELLYANNE CONWAY leverer sin versjon av hvorfor Comey fikk sparken.

Forklaring nummer 3:

Onsdag er vi tilbake til historien fra Trumps oppsigelsesbrev, iallfall delvis. Da fortalte visepresident Mike Pence at det var visejustisminister Rod Rosenstein som hadde tatt initiativ til oppsigelsen av Comey. Ikke justisminister Jeff Sessions, som for øvrig har erklært seg inhabil i Russland-granskingen, men hans nærmeste underordnete.

- Rosenstein kom inn, satte seg ned og kom med anbefalingen om at FBI trengte ny ledelse for å være i stand til å gjøre jobben sin. Han tok den anbefalingen videre til presidenten. Justisministeren sa seg enig, fortalte Pence ifølge ABC News.

SARAH HUCKABEE SANDERS står igjen med svekket troverdighet etter torsdagens Trump-intervju.

Onsdag svarte også pressesekretær Sarah Huckabee Sanders kontant «nei» på direkte spørsmål om det var president Trump som hadde tatt beslutningen og bedt Justisdepartementet om å finne en begrunnelse for ham.

Hun forklarte at Rosenstein og Sessions møtte Trump på mandag og overleverte sin anbefaling muntlig, og deretter ble bedt om å formulere anbefalingen skriftlig.

Torsdag gjentok Huckabee Sanders dette overfor «Good Morning America».

FIKK SPARKEN: James Comey.

Forklaring nummer 4:

Torsdag ettermiddag sa imidlertid Donald Trump noe helt annet i et intervju med NBCs Lester Holt.

- Det var min beslutning. Jeg skulle sparke James Comey. Jeg skulle gjøre det uansett om jeg ble anbefalt det eller ikke, sa Trump der.

Vi får se om det dukker opp flere forklaringer. Uansett kommer vi neppe til å få høre at Comey ble sparket fordi han ledet etterforskningen av Russlands påvirkning av presidentvalget.