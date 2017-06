Det første offeret etter London-terroren er identifisert

ANNONSE

Sju personer ble drept da en varebil kjørte inn i en folkemengde på London Bridge før tre menn deretter gikk til angrep med kniv. Alle de antatte angriperne ble skutt og drept av politiet i løpet av få minutter.

Første offer identifisert



Søndag kveld blir det første offeret identifisert. Chrissy Archibald fra Canada er en av de syv drepte under terrorangrepet i London, skriver BBC.

Familien skriver følgende i en uttalelse:

«Vi sørger over tapet på vår nydelige, kjærlige datter og søster. Hun hadde plass i hjertet for alle og trodde sterkt på at hver eneste person fortjente å bli verdsatt og respektert.»

Videre skriver de at Chrissy jobbet på et herberge for hjemløse før hun flyttet til Europa med sin forlovede.

«Hun ville ikke hatt noen forståelse for den hjerteløse ondskapen som tok hennes liv.»

- Gjerningsmann ble rapportert



I kjølvannet av terroraksjonen er tolv personer pågrepet på flere adresser i bydelen Barking øst i London. Politiet skal blant annet ha gått til aksjon mot boligen til en av gjerningsmennene. Fire menn og en kvinne ble pågrepet der, men kvinnen ble senere løslatt.

En venn av en av de mistenkte gjerningsmennene sier til BBC at han hadde rapportert ham til en anti-terror-telefon, men at ingenting ble gjort.

Mannen forteller videre at han skjønte at han måtte rapportere ham etter de to hadde diskutert tidligere terrorangrep.

- Han rettferdiggjorde alt og alle. Den dagen skjønte jeg at jeg måtte kontakte autoritetene, sier mannen til BBC.