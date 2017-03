Det hvite hus beklager overfor Storbritannia

ANNONSE

Britisk etterretning rykket fredag ut og avviste påstandene i uvanlig sterke ordelag.

- Vi har gjort dette klart overfor Trump-administrasjonen og vi har fått forsikringer om at disse beskyldningene ikke kommer til å bli gjentatt, sier en talsmann for statsminister Theresa May til BBC.

Det hvite hus' pressetalsmann Sean Spicer har denne uken uttalt at britisk etterretning sto bak avlytting av Donald Trump før han ble innsatt som president. Uttalelsen var gjengitt som et sitat fra tidligere dommer Andrew Napolitano:

- Tre etterretningskilder har informert Fox News om at president Obama gikk utenfor kommandorekken. Han brukte ikke NSA, han brukte ikke CIA, han brukte ikke FBI og han brukte ikke justisdepartementet. Han brukte GCHQ, sa Napolitano.

Storbritannias ambassadør skal ha kontaktet Sean Spicer direkte for å diskutere kommentaren.

CNN forteller at general H. R. McMaster, Trumps rådgiver for nasjonal sikkerhet, har snakket med sin britiske kollega og beklaget på vegne av Det hvite hus.

- Vås

GCHQ, som er den britiske stats kommunikasjonshovedkvarter og etat for signaletterretning – et organ som tilsvarer den amerikanske etterretningstjenesten NSA, besluttet torsdag kveld å kommentere saken slik:

- Nylige anklager fra mediekommentator og dommer Andrew Napolitano om at GCHQ ble bedt om å gjennomføre avlytting mot den daværende presidentkandidaten, er nonsens. Påstandene er fullstendig latterlige og bør ignoreres, sa en talsmann for GCHQ til BBC.

STATSMINISTER Theresa May.

Tim Farron, partileder for de britiske Liberaldemokratene, kaller Spicers gjentakelse av Napolitanos påstand "skammelig".

- Trump setter det viktige sikkerhetssamarbeidet mellom USA og Storbritannia i fare når han forsøker å dekke over sin egen tabbe. Dette skader vår og USAs sikkerhet, sier Farron.

Avvises i Washington

Etterretningskomiteen i Senatet har også gått ut mot Trumps avlyttingspåstander.

- Basert på informasjon som er tilgjengelig, finner vi ingen antydning til at Trump Tower ble utsatt for overvåking av en noen som helst slags del av den amerikanske regjering, verken før eller etter valgdagen, sa etterretningskomiteens leder Richard Burr torsdag.

Samme dag ble leder for Representantenes hus, Paul Ryan, intervjuet av CNN. Han sa at han heller ikke har sett noe som helst slags bevis for avlytting eller annen type overvåking mot Trump Tower.

- Vi har ikke sett noe bevis for avlytting eller at det har foreligget noen rettslig ordre som gir fremmede makters etterretning tilgang til noe slikt, sa Ryan.

Ryan la imidlertid til at han fortsatt har tillit til Trump, og at det som kan se ut som falske påstander fra presidenten på Twitter, ikke vil ødelegge Det hvite hus' troverdighet.

Trump-påstander

Det var 4. mars at Trump først slo i bordet med beskyldningene.

- Forferdelig! Jeg fant nettopp ut at Obama avlyttet meg i Trump Tower like før valgseieren. Ingenting ble funnet. Dette er McCarthy-isme!, tvitret presidenten.

Obama nekter via sin talsmann for å ha avlyttet Trump, og USAs tidligere nasjonale etterretningssjef James Clapper har avvist at det fantes noen hemmelig rettsordre om avlytting av Trump Tower under valgkampen. (©NTB)