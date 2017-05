Dette bildet er blitt problematisk for Donald Trump

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): General Michael Flynn fungerte som rådgiver for Donald Trump under valgkampen og ble etter presidentvalget ansatt som president Trumps rådgiver innenfor nasjonal sikkerhet.

Etter valgseieren i november diskuterte Flynn USAs sanksjoner mot Russland med deres ambassadør i USA, Sergej Kislijak. Dette skjedde altså før Trump ble innsatt som president.

Flynn skal ha løyet om dette også i et avhør med FBI, noe som i så fall er et lovbrudd.

I forbindelse med etterforskningen av Russlands påvirkning av presidentvalget i USA, avdekket amerikansk etterretning at Flynn hadde disse samtalene. Samtidig benektet Flynn dette offentlig, samt i samtaler med visepresident Mike Pence.

Advarte Trumps sjefsjurist

Sally Yates, som var fungerende justisminister i USA i starten av 2017, reagerte på dette og advarte Det hvite hus om at Flynn potensielt var eksponert for utpressing fra Russland. Advarselen ga hun til sjefsjurist Donald McGahn i Det hvite hus 27. januar.

- Vi fortalte ham hvordan vi hadde fått denne informasjonen og hvordan vi visste at det han sa ikke var sant. Vi gikk ganske detaljert igjennom hvordan General Flynn hadde oppført seg og hva media hadde skrevet. Vi fortalte også Det hvite hus-juristen at Flynn hadde blitt avhørt av FBI. Vi gikk igjennom med McGahn hvorfor vi fortalte ham dette, sa Yates i sitt vitnemål.

- Vi fortalte McGahn at den grunnleggende oppførselen til Flynn var i seg selv problematisk, og at vi følte at visepresidenten og andre hadde krav på å vite at den informasjonen de ga videre til det amerikanske folk, ikke var sann. Vi ønsket også å gjøre det klart at vi ikke anklaget Pence for å spre falsk informasjon bevisst.

VITNET FORAN SENATET: Tidligere fungerende justisminister Sally Yates og tidligere direktør for nasjonal etterretning, James Clapper.

28. januar var Michael Flynn til stede i Det ovale kontor, sammen med blant andre Pence, stabssjef Reince Priebus og rådgiver Steve Bannon, da president Trump snakket med Russlands president Vladimir Putin over telefonen.

Det hvite hus var altså klar over at Flynn kan ha vært utsatt for russisk påvirkning da Flynn deltok i et møte hvor Trump hadde en samtale med Russlands president over telefon.

Under Senatets Russland-høring mandag ble tidligere etterretningsdirektør James Clapper spurt om det etter hans syn var passende eller upassende at Flynn blant annet var til stede under samtalen med Putin.

- Det er vanskelig for meg å svare på dette, for jeg var ute da. Generelt kan jeg si at jeg ikke synes det hører ut som en god praksis, sier James Clapper.

Sparket 18 dager senere

Flynn ble værende i rollen som nasjonal sikkerhetsrådgiver inntil 14. februar, dagen etter at The Washington Post avslørte at Flynn hadde løyet om samtalene med Sergej Kislijak.

Først da, 18 dager etter advarselen fra Yates, valgte Trump å avskjedige Flynn.

Bare noen timer senere roste han Flynn og skjelte ut media.

- Han er en vidunderlig mann. Jeg synes han har blitt behandlet veldig, veldig urettferdig av mediene, de som jeg kaller falske medier i mange tilfeller, sa Trump den gang.