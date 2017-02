ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): Da USAs president Donald Trump 23. januar signerte presidentordrer fra sitt ovale kontor i Det hvite hus og kun var omgitt av hvite menn, fikk fotografene et bilde som tiltrakk seg en del oppmerksomhet.

Trump er beryktet for sitt respektløse forhold til kvinner – han har både skrytt av at han kan beføle kvinner fordi han er kjendis og beskyldt en kvinnelig TV-reporter for å være sur på ham fordi hun hadde mensen.

Han er også kjent for sin … skal vi si «manglende begeistring» for svarte, som første gang tiltrakk seg medieoppmerksomhet på 1970-tallet, da det kom fram at han nektet å leie ut leiligheter til svarte.

Under valgkampen skapte han begeistring blant hvite nasjonalister gjennom å nekte å ta avstand fra en tidligere Ku Klux Klan-leder, David Duke, i tre dager, og deretter oppfordre til å nekte muslimer innreise til USA. Som president har han fulgt opp dette ved å innføre innreiseforbud for personer fra sju muslimske land.

Dette er litt av bakgrunnen for at bildet der Trump kun er omgitt av hvite menn ble lagt spesielt merke til. Og dette er bakgrunnen for at bildet som Isabella Lövin delte på Twitter fredag, nå går sin seiersgang på internett.

«Jeg har nettopp signert et forslag til svensk klimalov, som binder alle framtidige regjeringer til nullutspill innen 2045, for en tryggere og bedre framtid», skriver Lövin, mens hun er avbildet sammen med sju kvinner.

