Dette er playboyen som kan felle Trump

Rob Goldstone skrev på Facebook at han skulle i møte i Trump Tower.

NEW YORK (Nettavisen): 9. juni i fjor skrev Rob Goldstone at han «forbereder seg for et møte» samtidig som han markerte på Facebook at han var på Trump Tower i New York. Møtet var det han selv som hadde fått i stand, etter å ha kontaktet Donald Trumps sønn, Donald Trump junior.

Goldstone lovet å gi Trump junior «ødeleggende informasjon» om Hillary Clinton.

Et drøyt år senere er Donald Trump senior president i USA, men under et intenst søkelys fra media, som leter etter bevis for at Trump-leiren samarbeidet med russiske myndigheter for å påvirke fjorårets presidentvalg i USA.

Alvorlig sak

Nå har også demokraten Brad Sherman fra California tatt det første formelle skrittet i forberedelsene av riksrett mot president Trump, melder det politiske nettstedet The Hill. Han har foreløpig liten støtte, og republikanerne er i flertall både i Huset og Senatet, så riksrett er fremdeles langt unna.

Samtidig viser dette alvoret i saken.

Her i USA er mediene fulle av stoff om Donald Trump juniors møte med Rob Goldstone og den russiske advokaten Natalia Veselnitsjkaja, som også Jared Kushner og Paul Manafort skal ha deltatt i.

Mye av fokuset har vært på Veselnitsjkaja og hennes forbindelser til Vladimir Putin, men nå bruker også nettsteder som The Daily Beast og NBC News en del fokus på Rob Goldstone.

The Daily Beast omtaler han som «en playboy», mens NBC News fokuserer på hans iver etter å reise og samtidig legge inn på Facebook hvor i verden han befinner seg.

Den ødeleggende informasjonen om Clinton skulle Trump junior få som «en del av russiske myndigheters støtte til Mr. Trump – assistert av Aras og Emin», skrev Goldstein i en e-post til den nåværende presidentens sønn.

Aras Agalov er en russisk milliardær og Emin Agalov er hans sønn, som Goldstone var manager for. Donald Trump senior kjenner Agalov -familien fra før av, iallfall siden Miss Universe-kåringen var i Moskva i 2013. Trump senior har tidligere også deltatt i en av Emin Agalovs musikkvideoer.

DONALD TRUMP JUNIOR er i trøbbel etter avsløringene til The New York Times om et møte med russiske forbindelser.

Trump jr. ble tilbudt informasjon og dokumenter som ville sette Hillary Clinton i et dårlig lys.

Partyløve

Selv holder Goldstone ifølge The Daily Beast til i New York, hvor han rundt 2013 var svært aktiv på nattklubbscenen.

- Han var mye sammen med folk i 20-årene, som hadde ganske bra med penger. Det var den type gjeng som festet på et loft ved Madison Square Park og så tok en limousin til Boom Boom Room, hvor det ble brukt ulovlige stoffer på toalettene, og alt ble betalt på et vis. En av dem som var med på dette, var Rob, som alltid var den eneste gamle mannen i gruppen, forteller en anonym kilde til nettstedet.

- Han var svært generøs. Én gang betalte han hele regningen etter en vodka-tung bursdagsmiddag for åtte personer på Russian Tea Room, der han kjenner eierne.

DEN RUSSISKE eiendomsutvikleren Aras Agalarov (i midten) sammen med sin sønn, sangeren Emin Agalarov, og Rob Goldstone under en pressekonferanse sammen med Donald Trump i forbindelse med Miss USA-kåringen i Las Vegas i 2013.

En tidligere journalist i The Village Voice og The Daily Beast, Michael Musto, forteller at Goldstone pleide å invitere ham til New York Friars Club, en privat klubb i Midtown på Manhattan.

- Rob var ganske trivelig. Han er vennlig og sosial og minner meg litt om Alfred P. Doolittle i «My Fair Lady», forteller Musto.

Forventer tjenester

Goldstone har tidligere jobbet med storheter som Michael Jackson og John Denver. Han var PR-mannen til Denver på 1980-tallet. Han er svært aktiv på Facebook, hvor han liker å vise seg fram i fargerike hatter og humoristiske videoer.

Og han har altså samarbeidet med Agalarov-familien. Sønnen Emin fortalte i et intervju med Forbes i mars at de forventer å få glede av at Donald Trump senior er blitt president i USA.

- Nå som han stilte til valg og vant, glemmer han ikke vennene sine, sa Emin Agalarov til Forbes ifølge The Daily Beast.

Det kan blir vanskelig nå.