«Dette er prisen vi må betale for vår frihet»

Politikerne i USA tilbyr medfølelse og bønner mens masseskytinger i gjennomsnitt skjer mer enn én gang om dagen i 2017.

NEW YORK (Nettavisen): 35 mennesker ble drept og 23 skadd da 28 år gamle Martin Bryant gikk til angrep på butikkeiere og turister i Port Arthur 1996. Dette var den 14. masseskytingen på bare 18 år i Australia.

Landets politikere responderte med å innføre forbud mot salg av semiautomatiske våpen og pumpehagler, samt innføre et system for lisenser og eierskapskontroll.

Mange australiere var rasende. De anklaget myndighetene for å opptre diktatorisk og fortvilte over at de ikke lenger kunne forsvare sine eiendommer og sine familier på en ordentlig måte.

Under en tale i Sale, hvor daværende statsminister John Howard snakket om behovet for strengere våpenlover i Australia, følte han seg nødt til å ha på seg skuddsikker vest. Så upopulært var dette våpenforbudet.

- Jeg fikk høre at demokratiet var i fare dersom myndighetene skulle forlange en bakgrunnssjekk, forteller tidligere delstatsminister Rob Borbidge i Queensland, som støttet statsminister Howards våpenforbud, i et intervju med The Daily Show i 2013.

- Jeg fikk også høre at vi var i fare for å bli invadert av indonesiere, legger Borbidge til.

Kapitaliserer på ofrene

Hvis argumentene høres kjente ut, er det kanskje fordi du har fulgt med på våpendiskusjonene i USA de siste årene. Her i USA er nemlig våpen et stadig tilbakevendende tema i politikken.

Det er blitt sørgelig aktuelt igjen etter massakren i Las Vegas natt til mandag.

Politiet opplyser at Stephen Paddock (64) skjøt uforstyrret i nesten ti minutter fra sitt hotellrom i 32. etasje av Mandalay Bay og ned mot de 22.000 tilskuerne i countryfestivalen Route 91 Harvest.

59 mennesker ble drept.

Senator Chris Murphy fra Connecticut mener at Kongressen må «må lette på ræva og gjøre noe» nå. Demokraten har i årevis vært en av de fremste talspersonene for strengere våpenlover i USA.

- Blodet har ikke engang størknet ennå og Demokratene opptrer opportunistisk ved å bruke det til å vinne neste kongressvalg. De prøver å kapitalisere på de døde ofrene, sier Austin Rasmussen, pressetalsmann hos Republicans Abroad Norway, til Nettavisen etter masseskytingen i Las Vegas.

Blodet har imidlertid størknet hos andre ofre her i USA. For lenge siden.

12 personer ble drept og 58 skadd under premierevisningen av en Batman-film i Aurora i Colorado 20. juli 2012. Under fem måneder senere ble 20 barn i alderen seks og sju år og seks voksne skoleansatte ved Sandy Hook barneskole drept av Adam Lanza (20) i Newport.

17. juni 2015 tok Dylann Roof (21) livet av ni personer i en kirke i Sør-Carolina. 14 uker senere ble ni personer drept på en skole i Roseburg i Oregon, og ytterligere åtte uker senere ble 14 mennesker drept i San Bernardino i California.

I fjor sommer døde 49 mennesker da Omar Saddiqui Mateen (29) skjøt rundt seg i nattklubben Pulse i Orlando. 50 andre ble skadd. Dette var den dødeligste masseskytingen i amerikansk historie.

Inntil søndag kveld.

59 mennesker ble drept over 527 skadd da Stephen Paddock (64) satte opp to automatgevær på to tripoder, knuste to vinduer i 32. etasje av hotellet Mandalay Bay i Las Vegas og plaffet løs på uskyldige konsertgjengere på bakkeplan. Det var 22.000 av dem, så tragedien kunne ha blitt enda større.

Tanker og bønner

USAs politikere responderer med å be og tenke på ofrene. Frasen «thoughts and prayers» er blitt så vanlig blant politikere i USA at det er laget et nettspill av det.

Denne frasen ser du forresten kun etter de verste masseskytingene. Her i USA er masseskytinger nå så vanlig at de færreste blir omtalt i rikspressen. Det har vært 274 masseskytinger bare i 2017, ifølge gunviolencearchive.org.

Siden 2014 er 52.839 mennesker drept av skytevåpen i USA.

52.839 mennesker.

Det er ikke bare et tall, det er liv som er borte. Det er kjærester, ektefeller, mødre, fedre og barn.

«Dette er prisen vi må betale for vår frihet», sier den tidligere Fox News-profilen Bill O’Reilly i et blogginnlegg etter massakren i Las Vegas.

Han presiserer ikke nærmere hvordan han definerer «frihet», men vi vet fra hans intervju med Sean Hannity tidligere i høst at han ikke mener friheten til å protestere mot rasediskriminering ved å sitte på et kne under avspilling av nasjonalsangen – det synes han nemlig er å gå over streken.

Bill O’Reilly sikter antagelig til en annen form for frihet enn ytringsfriheten.

Tjener penger på våpen

Rasmussen hos Republicans Abroad Norway snakker om «å kapitalisere på ofrene». Det er et interessant ordvalg – «kapitalisere». Ordboka definerer det som «å gjøre til kapital, gjøre rentebærende».

Våpenlobbyistene i National Rifle Association (NRA) – som for øvrig oppfordret politikerne til å utstyre alle skoler med våpen noen dager etter skolemassakren i Newport – har donert 1,4 milliarder kroner til politikere i USA siden 1990, ifølge Opensecrets.org.

Da kan vi snakke om «å gjøre til kapital».

Los Angeles Times skriver at NRA bare under forrige valgkamp brukte over 420 millioner kroner, nesten alt på såkalte «uavhengige utgifter», hvilket betyr at de er brukt enten for eller mot en politiker, men ikke som direkte bidrag til en persons valgkampkonto. Over 99 prosent av pengene gikk til republikanske politikere.

- Hvis du leter etter en forklaring på at politikere er raske med å tilby sin medfølelse og be for ofrene etter horrible massakrer, men ikke vil gjøre mer for å forhindre dem, trenger du ikke å lete videre, skriver spaltist Michael Hiltzik i LA Times.

EN MANN ligger over en jente for å beskytte henne mot kulene fra 32. etasje i Mandalay Bay.

Nedstemmer lovforslag

NRA har også donert penger direkte til politikerne. The Washington Post har en interaktiv oversikt over hvem som har mottatt hva liggende her.

Den oversikten blir ekstra interessant hvis man kobler den sammen med hvordan de samme politikerne stemmer, noe man kan søke opp hos for eksempel ontheissues.org.

Senatets majoritetsleder Mitch McConnell har mottatt over 200.000 kroner fra NRA siden 1998. Han har siden stemt nei til å forby magasiner med over ti kuler, nei til bakgrunnssjekk ved salg under våpenshow og stemt ja til å forby søksmål mot våpenprodusenter.

Speaker Paul Ryan har fått over 300.000 kroner av NRA. Han har stemt ja til forbud mot søksmål mot våpenprodusenter og ja til å kutte ventetiden før kjøp fra tre dager til én.

Republikanerne har flertall i Kongressen. Åtte dager etter massakren i Orlando, stemte Senatet imot fire forskjellige lovforslag som ville ha gjort det vanskeligere å få tak i våpen i USA. Et av forslagene var å forby våpensalg til personer som står på USAs terrorovervåkningsliste.

Mens politikerne i USA teller penger, fortsetter mennesker å dø av skytevåpen. På de siste 1371 dagene, altså siden starten av 2014, har det vært 1264 masseskytinger her.

I Australia ble antall drap med skytevåpen redusert med 59 fra 1995 til 2006, selv om befolkningen vokste 14 prosent. Antall selvmord falt med 65 prosent, ifølge The New York Times.

- Det har ikke vært noen masseskytinger her siden, sier Australias tidligere statsminister John Howard.

Men Australia er kanskje ikke et fritt land?

