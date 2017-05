Dette er Robert Mueller – mannen som kan felle Donald Trump

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): Robert Mueller startet i jobben som FBI-direktør én uke før terrorangrepene på World Trade Center og Pentagon 11. september 2001, etter at han ble utnevnt av George W. Bush (R). Da hans tiårsperiode tok slutt i 2011, ble han bedt om å fortsette i to år til av Barack Obama.

Hans innsats som FBI-direktør var så imponerende at både en president fra Republikanerne og to presidenter fra Demokratene var fornøyde. I dagens polariserte USA høres det nesten ut som en drøm.

- Robert Mueller er ikke en av de beste, han er den beste, sier CNNs etterretningsekspert Philip Mudd.

Trumps skatteligninger

Nå er han utnevnt som spesialgransker og overtar FBIs etterforskning av Russlands innblanding i det amerikanske presidentvalget – og følgelig også hvilke roller president Donald Trump og hans medarbeidere eventuelt spilte her.

Torsdag rapporterer Reuters at Michael Flynn og andre Trump-rådgivere var i kontakt med russiske tjenestemenn og andre med forbindelser til Kreml minst 18 ganger de siste sju månedene av valgkampen i fjor. Kontaktene skjedde via telefonsamtaler, e-poster og tekstmeldinger, hevder nyhetsbyrået.

Seks av de tidligere ukjente tilfellene av kontakt beskrives til Reuters som telefonsamtaler mellom Russlands USA-ambassadør Sergej Kislijak og Trumå-rådgivere, inkludert Flynn. Reuters opplyser samtidig at deres kilder ikke har sett bevis for at noe ulovlig har foregått.

Det kan virke som at president Trump angrer på at han sparket James Comey som FBI-direktør.

- Dette er den største heksejakten på en politiker i amerikansk historie, skriver Trump på Twitter torsdag. Han følger opp med at «tross alle ulovlige handlinger som fant sted i Hillary Clintons valgkamp og under president Obama, ble det aldri utnevnt en spesialgransker».

DET HVITE HUS er i søkelyset til FBI for sine forbindelser til Russland. President Donald Trump følger seg utsatt for en heksejakt, mens Michael Flynn (ytterst til høyre) har tilbudt seg å vitne mot immunitet, et tilbud som både FBI og Kongressen så langt har avslått.

Mens Comey var underlagt Justisdepartementet, får Mueller frie tøyler.

- Han vil ha myndigheten til en statsadvokat. Han kan utstede stevninger, få tilgang til alle dokumenter og potensielt avhøre presidenten selv. Han kommer til å sitte med enorm makt. Bob Mueller har et bemerkelsesverdig upåklagelig omdømme, sier Susan Hennessey, som er redaktør for Lawfare-bloggen og juridisk analytiker for CNN.

Dette betyr at Mueller kan – og trolig vil – utstede en stevning for å få tilgang til Trumps skatteligninger, som presidenten så langt har nektet å offentliggjøre.

Krigshelt

Robert Swan Mueller III er 72 år gammel og var altså FBI-direktør før James Comey overtok i 2013. På skolen var han kaptein for både hockey-, fotball- og lacrosselaget og ble hedret som skolens beste idrettsutøver før han gikk videre til Princeton i 1962. Deretter sluttet han seg til militæret, hvor han ifølge Yahoo News utdannet seg som marinesoldat. Han ble tildelt flere medaljer etter sin innsats i Vietnamkrigen.

Etter å ha utdannet seg til jurist på universitetet i Virginia, og et kort opphold i et privat advokatfirma, begynte han å jobbe i Justisdepartementet som aktor. I 1997 ble han utnevnt som statsadvokat i Nord-California av president Bill Clinton, før George W. Bush hentet ham til jobben som FBI-direktør i 2001.

21. JUNI 2013 sluttet Robert Mueller (til høyre) i FBI og ble etterfulgt av James Comey (i midten). President Barack Obama hadde da allerede fått to ekstra år av Mueller, som ble ansatt som FBI-direktør i 2001 og satt i 12 år. Bare J. Edgar Hoover har sittet lenger som direktør for FBI.

Dette er altså en meget merittert mann som nyter enormt stor respekt her i USA.

- Dette er på en måte dårlig nytt for Trump og godt nytt for alle som ønsker en robust etterforskning, for Mueller er definitivt en ærlig type som har godt omdømme etter tiden som FBI-direktør. Dette betyr at etterforskningen fortsetter. Den kommer ikke til å bli stanset, sier Jens David Ohlin, jusprofessor ved Cornell-universitetet.

Omdømme-oppreisning

Utnevnelsen av Mueller kan også anses som en slags oppreisning for omdømmet til visejustisminister Rod Rosenstein, som på oppfordring av Donald Trump lagde et notat som konkluderte med at James Comey burde sparkes fra stillingen som FBI-direktør på grunn av sin etterforskning av Hillary Clinton.

Denne forklaringen var det ingen i USA som trodde på – og den ble også avslørt som tøv da president Donald Trump i et intervju med NBC fastslo at det var hans beslutning å sparke Comey og at han tok den beslutningen før «anbefalingen» kom fra Justisdepartementet.

Dette ødela troverdigheten til Rosenstein ytterligere.

- De sparket Comey fordi de ønsket en slutt på Russland-etterforskningen. Det slo tilbake på dem. Nå har de en spesialetterforsker og de har fått en som er enda mindre troendes til å bøye av for press enn Comey var. Deres evne til å påvirke og kontrollere situasjonen er kastet ut av vinduet. Situasjonen har definitivt blitt verre for Det hvite hus, sier Ohlin til CNN.

Men hvis Trump er uskyldig, slik han hevder, er også dette en fabelaktig mulighet til å renvaske seg for alle mistanker om skittent spill.

- Jeg tror vi kommer til å se rettferdigheten skje. Hvis forbrytelser ble begått, kommer vi til å finne ut av det. Hvis ingen forbrytelser ble begått, kommer vi til å finne ut det også. Det er alt du kan ønske deg av et kriminaljustissystem, sier juridisk analytiker Jeffrey Toobin i CNN.