Dette er Trumps «ekte nyheter»

USAs president har sett seg lei på «fake news» fra etablerte medier. Nå har han fått sin egen nyhetskanal.

OSLO (Nettavisen): - Hei alle sammen! Jeg er Kayleigh McEnanyer. Takk for at dere er med oss idet vi gir dere ukas nyheter fra Trump Tower i New York.

Slik innledet hun den første nyhetssendingen på Trump TV søndag, tidligere CNN-kommentator Kayleigh McEnany. Nyhetene hun serverte var blant annet at presidenten, siden han inntok Det hvite hus, har skapt mer enn 1 million jobber, at arbeidsledigheten er den laveste på 16 år og at Dow Jones fortsetter å nå nye rekorder. «Det er ingen tvil om at Trump har styrt økonomien i riktig retning!» konkluderte den smilende nyhetsoppleseren.

Lara Trump, kona til Eric Trump, dukket opp på en annen av sendingene fra nye Trump TV, som har rukketk å få millioner av seere på få dager.

Nykommeren i den amerikanske mediefloraen gikk på lufta søndag, og den 90 sekunder lange sendingen ble postet på Trumps egen Facebook-side. Det var forresten dagen etter at McEnany sluttet i CNN. Satsingen har rukket å få en del oppmerksomhet fra eksperter og det Trump ynder å kalle «Fake News Media».

- Oj! Det føles uhyggelig likt de mange statseide kanalene jeg har sett på i andre land, uttalte USAs tidligere Russland-ambassadør Michael McFaul ifølge Business Insider.

«Trump TVs "virkelige nyheter" høres mer ut som virkelig propaganda», lød overskriften i en artikkel i The Washington Post mandag, signert Aaron Blake, politisk reporter i The Fix.

Her pekes det på at juli-tallene for arbeidsmarkedet riktignok var bedre enn ventet og at arbeidsledigheten er på sitt laveste siden 2001, men at Trump har skapt én million nye jobber, er å ta hardt i, skriver Blake, som peker på at dette er en trend som startet før Trump ble president.

USAs president er kjent for sin misnøye med og gjentatte angrep på etablerte medier.

- The Fake News nekter å rapportere om suksessen de første seks månedene, klaget Trump på Twitter mandag og viste blant annet til jobbtall, en økonomi i bedring og grensekontroll og militær sikkerhet. Like etter lekset han opp for CNN, ABC, NBC, CBS, New York Times og Washington Post at hans velgerbase styrker seg - tross det de rapporterer om ham.

Den første nyhetssendingen fra Trump TV ble rundet av med disse ordene:

- Takk for at dere har fulgt oss alle sammen. Jeg er Kayleigh McEnany, og det er virkelige nyheter!

Det bør nevnes at Donald Trump ikke er den første presidenten som lager sitt eget TV-show myntet på sosiale medier. Forgjengeren hans, Barack Obama, hadde en ukentlig produksjon de kalte West Wing Week om hva som skjedde innenfor veggene i presidentboligen og hva som sto på Obamas agenda.

