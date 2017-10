Dette gulvet gjør folk på internett svimle

Det er faktisk noe så kjedelig som en flislagt gulv som nå har tatt nettet med storm.

Det sjakkmønstrede gulvet, som består av 400 fliser, ser ut til å være bølgete, men det er gulvet absolutt ikke, skriver Insider.

Derimot er flisene alt annet enn i vater, og de er satt sammen slik at hjernen blir lurt av en optisk illusjon.

Bildet av gulvet deles og diskuteres flittig. Til og med toneangivende medier har kastet seg på.

Det er Britiske Casa Ceramica står bak påfunnet. Gulvet som skaper hodebry er installert hos en av avdelingene til selskapet.

Mønsteret flisene skaper kun effekten på vei inn. På vei ut fra avdelingskontoret skaper flisene ikke samme effekt.

Selv om påfunnet kan virke morsomt, har det en praktisk funksjon. Det skal hindre folk å løpe i gangen.

En britisk bransjeorganisasjon for fliser har premiert påfunnet med prisen «Best showroom» i 2017.

Det er rundt én måned siden den franske elektronikkjeden Fnac fikk mye oppmerksomhet for et teppe som tok utgangspunkt i samme optiske illusjon.

Det rutete mønsteret er formet slik at det så ut til å ha flere store hull.

Here's Harry showing our customers how to navigate the entrance floor. Pretty easy really! 😂 #tiles #Manchester #Lovetiles #illusion pic.twitter.com/fKw6g05xZR