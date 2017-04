Dette kan være den neste sensasjonen i amerikansk politikk

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): «East bound and down, loaded up and trucking. We’re gonna do what they said can’t be done. We’ve got a long way to go and a short time to get there. I’m east bound, just watch ‘ole bandit run» synger Jerry Reed gjennom stereoanlegget, mens to middelaldrende menn i solbriller kikker på veien foran seg.

De to tilhører hvert sitt parti. Will Hurd er republikaner og Beto O’Rourke demokrat. De skaffet seg en hel del oppmerksomhet for bilturen fra San Antonio til Washington DC, en distanse på rundt 250 mil, som de sendte direkte på Facebook Live.

Zuckerberg heiet

Ideen kom fra O’Rourke etter at massivt snøfall på østkysten førte til at flere tusen flyavganger ble kansellert.

De politiske rivalene diskuterte politiske temaer, musikk og tok telefonsamtaler fra O’Rourkes datter, Hurds far og tidligere speaker Newt Gingrich, mens flere hundre tusen mennesker fulgte med.

«Dette er det mest omtalte tverrpolitiske nyheten vi har hatt de siste par årene», sa Gingrich.

Selv Mark Zuckerberg meldte seg på – noe som førte til en eksplosjon i seertallene.

PR-stuntet sørget for å gi Beto O’Rourke en knallstart på sin valgkamp. To uker etter bilturen, annonserte 44-åringen at han utfordrer Ted Cruz i senatsvalget i Texas i 2018.

Dette er en politisk oppoverbakke av dimensjoner for O’Rourke, med tanke på at Cruz var den republikaneren som klarte seg best mot president Donald Trump i nominasjonskampen i fjor, og med tanke på at ingen demokrat har vunnet et senatsvalg i Texas siden 1988.

- Dette er et politisk selvmordsoppdrag. Han tror kanskje at Cruz er sårbar, men jeg ser ingen tegn til det, sier den republikanske strategen Matt Mackowiak til Houstin Chronicle.

O’Rourke ligger imidlertid allerede likt med Cruz på meningsmålingene.

- Etter Trumps fremmarsj er vel nesten ingenting lenger utenkelig, men en Bernie Sanders-type demokrat i et senatsvalg i Texas virker som en ganske urimelig kombinasjon, sier seniorforsker Svein Melby ved senter for forsvarsstudier til Nettavisen.

UTFORDRER CRUZ: Beto O'Rourke under en pengeinnsamling i Austin 1. april, sammen med sin kone Amy Hoover Sanders.





En yngre Bernie Sanders

Sammenligningen med Bernie Sanders er på sin plass. I likhet med Hillary Clintons utfordrer i demokratenes nominasjonskamp i fjor, er også Beto O’Rourke en sterk motstander av at politikere tar imot penger fra lobbyister.

Da Beto O’Rourke var hovedgjest i podcasten «Lovett or Leave It», som en av Barack Obamas tidligere taleskrivere, Jon Lovett, står bak, fikk han introdusert seg for enda flere mennesker.

- Jeg er fra El Paso i Texas. Livslang texaner, gift med Amy i tolv år, vi har tre barn. Jeg har vært i Kongressen i tre perioder, jeg er medlem av komiteen for krigsveteraner og forsvarskomiteen, fortalte han.

(Intervjuet med Beto O'Rourke starter 33:25 ut i podcasten)

Der forklarte han også hvorfor han ikke vil ta imot såkalte PAC-penger.

- En av de største overraskelsene mine da jeg kom til Washington, og jeg lurte på hvorfor man ikke klarer å utrette mer, hvorfor er stedet så dysfunksjonelt, er at penger styrer bortimot alle beslutninger hvert eneste minutt av hver eneste dag, sa O’Rourke.

Dette erfarte han da han ble medlem av en komité hvor nesten ingen andre politikere ville være – fordi det ikke ligger penger i denne komiteen.

- Jeg vil «walk the walk». Demokrater er flinke til å snakke om dette, til å si at «vi hater PAC-penger, vi hater skjulte penger, vi hater penger fra lobbyister, vi hater å snakke med store selskaper for å få penger fra dem, men vi skal fortsette å gjøre det inntil vi blir valgt og da skal vi forandre lovene og gjøre alt bedre». Det skjer selvfølgelig ikke. Så vi skal «walk the walk», lover O’Rourke.

Lilleputt pengemessig

Han tar derfor ikke imot penger fra lobbyister, kun fra velgere. Så langt har ti tusen mennesker donert til valgkampen hans, ifølge O’Rourke selv. Hans 500.000 dollar i midler blekner imidlertid sammenlignet med valgkampkassen til Ted Cruz, som inneholder over fem millioner dollar, ifølge El Paso Times.

- Penger/lobby har vært et tilbakevendende tema i amerikansk debatt i lang tid, og de fleste mener jo at dette utgjør et problem, sier Svein Melby til Nettavisen.

Hvis O’Rourkes meget vellykkede biltur er en indikasjon på hans evne til å nå ut til mange mennesker uten å bruke store pengesummer, er det likevel for tidlig å avskrive demokraten.

- Nå viser vel Trumps valgkamp at pengebruk ikke er noen garanti for å vinne. Hillary hadde jo et langt større budsjett. Og det blir interessant å se om Trump her kanskje vil være en trendsetter, og da i positiv betydning, sier Melby.