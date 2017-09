Dette skriver verden om valget i Norge

Konfliktene er små i oljerike Norge, skal vi tro internasjonal presse.

Det norske stortingsvalget blir notert, men ikke massivt dekket, i internasjonale medier. Til det er konflikten i norsk politikk for liten. Unntaket er i Sverige, der man konstaterer at misnøyen har vært stor, men at opposisjonen ikke har klart å fange det opp. Les mer lenger nede i saken.

New York Times skriver inngående om det norske valget, og poengterer at ikke mye står på spill i norske valgkamper, fordi alle partier sirkler rundt midten, og at polariseringen er liten.

Sammenlignes med Merkel



- Norge, Vest-Europas største olje- og gassprodusent, med et verdifond på 1 trillion dollar og et rykte for å være blant de lykkeligste landene i verden, har blitt spart for polarisering og uro som har rammet mange liberale demokratier.

Reuters skriver at Erna Solbergs tilhengere sammenligner hennes stødige styring med den tyske forbundskansleren Angela Merkel, også fordi Solberg er den første konservative statsministeren som har blitt gjenvalgt siden 1985.

Vant på økonomisk lysning



Bloomberg, som er store på økonomiske nyheter i USA, skriver under overskriften «Norges statsminister slo millionær i historisk valg» at «valget viser lommebokens makt i europeiske valg», og at Solberg vant velgere på en økonomisk framgang med synkende arbeidsløshet etter sommeren.

Bloomberg konstaterer også at oljeindustrien i oljerike Norge kan puste lettet ut etter at Miljøpartiet de Grønne bare fikk ett mandat på Stortinget.

Også The Wall Street journal, britiske The Guardian og flere andre medier konstaterer at Arbeiderpartiet tapte støtte etter en vår og sommer med økonomisk framgang og minkende arbeidsløshet.

- Stor misnøye



Unntaket er lederartikkelen i svenske Aftonbladet, som konstaterer at det ikke er vanskelig å forstå at venstresiden ønsker regjeringsskifte:

- Sysselsetting synker og skillene blir større. Bidrag og sosialforsikringer har blitt undergravd og de med lav inntekt har ikke fått en reell lønnsvekst på 10 år. Rasister er ministre, skriver svenske Aftonbladet og konstaterer at missnøyen ikke har blitt fanget opp godt nok av opposisjonen.

Svenske Expressen konstaterer at Jonas Gahr Støre vil få sparken som partileder når Arbeiderpartiet ikke sikret regjeringsmakt.