Dobbeltdrap ryster i USA: - Ville til Norge

23 år gamle Taliesin Namkai-Meche og 53 år gamle Rick Best ble fredag ettermiddag lokal tid knivdrept da de grep inn mot rasistisk hets på toget i Portland i Oregon, skriver The Oregonian.

En tredjeperson ligger på sykehus med alvorlige, men ikke livstruende skader.

Høyreekstreme Jeremy Christian (35) skal ha ropt ut rasistiske kommentarer mot passasjerer på toget, og da ha han rettet oppmerksomheten to muslimske jenter, var det flere av de andre passasjerene som grep inn.

PÅGREPET OG SIKTET: Jeremy Christian.

35-åringen trakk da opp en kniv og stakk alle tre personene i halsen. Nå er to døde, og en ligger hardt skadet på sykehuset.

Den mistenkte gjerningspersonen flyktet fra åstedet, men ble pågrepet kort tid etter. Han er nå siktet for drap og hatkriminalitet.

- Døde som helter

Drapene har fått stor oppmerksomhet i USA, og i ofrene blir hyllet som helter i sosiale medier og av ordføreren i Portland.

- De to døde som helter, sa ordfører i Portland Ted Wheeler på en pressekonferanse lørdag.

- Vi vil gjøre alt i vår makt for å forsikre at all mennesker uavhengig av rase og etnisitet er rygge i byen vår. Det er alt for mye hat og vold i verden nå. Vårt nåværende politiske klima gir altfor stort spillerom til de som sprer fordommer, sa ordfører Wheeler på pressekonferansen.

23 år gamle Taliesin hadde nylig fullført en grad i økonomi og jobbet for et konsulentfirma, mens 53-åringen er krigsveteran og jobbet som tekniker. 53-åringen etterlater seg en kone, tre tenåringssønner og en tolv år gammel datter, skriver The Oregonian.

- Ville til Norge

Den siktede er kjent av politiet fra før, og ble i 2002 straffedømt for ran. Under flukten etter ranet ble han skutt av politiet.

Ifølge lokalavisen The Oregonian skal 35-åringen ha i skrevet hatefulle ytringer og drapstrusler på Facebook. Sent som i april i år deltok han i en demonstrasjon, og bilder fra stedet viser 35-åringen drapert i et amerikansk flagg mens han skriker til motdemonstranter og tilsynelatende viser nazi-hilsener.

Britiske The Guardian skriver at 35-åringen nylig hadde delt flere innlegg mot omskjæring av guttebarn, og skrevet at han «ønsket seg en jobb i Norge å kutte av hodene på folk som omskjærer barn», samt delt en engelskspråklig artikkel om Fremskrittspartiets partivedtak om å forby omskjæring av guttebarn.

- Jeremy har vært en skadet person så lenge jeg har kjent ham. Barndommen hans var grusom, og han vokste praktisk talt opp i fengsel, sier en kilde som kjente 35-åringen gjennom metallmiljøet i Portland, til The Guardian.

- Han hadde fått diagnosen bipolar, og hadde en ekstremt besettende personlighet. Han kunne bli helt besatt av én ting eller en idé.

