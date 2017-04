Dominika Skansen hjalp livløs kvinne: - Blodet sprutet

ANNONSE

STOCKHOLM (Nettavisen): Fredag klokken 14.53 ble det slått full alarm i Sveriges hovedstad Stockholm

En lastebil kjørte inn i folkemengder i shoppinggaten Drottninggatan. Den endte i kjøpesenteret Åhléns City. Til sammen er fire personer bekreftet drept og minst 15 personer er skadd. For åtte av dem skal tilstanden være kritisk.

LES OGSÅ: Terrorforsker: - Sjelden at gjerningsmenn står helt alene

- Ropte etter hjelp

En av dem som opplevde terroren på nært hold er designeren Dominika Skansen som driver sin egen klesbutikk i Drottninggatan. Lastebilen med terroristen suste forbi lokalene hennes.

- Det var et sjokk. Jeg hørte mange som gråt og ropte etter hjelp. To personer ble truffet av lastebilen rett utenfor butikken. En eldre kvinne ble liggende livløs på bakken og blodet rant ut fra hodet, nesen, øret og munnen. Jeg hørte at folk skrek og blodet sprutet ut på gaten, sier hun til Nettavisen.

Les også: Nordmenn bes ta med pass på tur til Sverige

Fakta: Angrepet i Stockholm

* Like før klokka 15 fredag 7. april kjørte en lastebil inn i en travel gågate og endte i en butikkfasade i gågaten Drottninggatan på hjørnet av Klarabergsgatan i Stockholm sentrum. * Svenske myndigheter mener det er en terrorhandling. * Svensk politi opplyste fredag kveld at fire personer var bekreftet drept. * 15 mennesker ble skadd i dramaet, og tilstanden til åtte av dem betegnes som alvorlig. * Det ble funnet en hjemmelaget bombe- eller brannanordning i lastebilen, men den ble ikke detonert skikkelig under angrepet. * Lastebilen, som tilhører øl- og brusprodusenten Spendrups, ble kapret tidligere på dagen. * En 39 år gammel usbekisk mann er pågrepet og siktet for terrorhandlingen. * På mannens Facebook-side skal han ha lagt ut propagandafilmer for den ytterliggående islamistgruppa IS. * 39-åringen har erkjent skyld for terrorhandlingen, og skal også ha vært i søkelyset til Säpo, som er sikkerhetspolitiet i Sverige. * Politiet har også tatt to personer inn til avhør, uten at de er mistenkt for noe kriminelt. * All kollektivtrafikk til og fra Stockholm sentrum ble stanset etter angrepet, og vaktholdet rundt viktige bygninger og installasjoner er styrket. * Sverige har innført grensekontroll og økt tilstedeværelse av politi i samtlige regioner. * Säpo har ikke funnet grunn til å heve trusselnivået, som har vært uendret på nivå tre siden 2010. Det tilsier "økt risiko" for terrorhandlinger.

En kvinne ble truffet av en lastebil i Drottninggatan i Stockholm under terroraksjonen fredag 07.04.2017. Dagen etter kommer folk for å legge ned blomster og tenne lys. På bakken er hjulspor fra lastebilen og rester av blod.

Skansen er tydelig preget når hun dagen etter forteller om terroraksjonen som skjedde fredag.

- Jeg ble redd, men handlet på instinkt. Jeg prøvde å hjelpe den livløse kvinnen, men mange rundt meg ropte at jeg ikke skulle røre henne. Jeg fortsatte å hjelpe med det jeg kunne likevel og stoppet blødningen fra hodet. Jeg fikk også hjelp av en annen dame til å få den skadde kvinnen over i stabilt sideleie fordi hun holdt på å bli kvalt av sitt eget blod.

- Det var full panikk blant mange som var på stedet. De fleste var også mer opptatt av å ringe etter hjelp enn å prøve å hjelpe den skadde kvinnen. Det var uvirkelige scener som utspant seg, sier designeren.

Les også: Politiet ba folk forlate Stockholm sentrum etter terror

Her kan du tipse Nettavisens journalist på mail, eller ring 02060. Vi kan legge til rette for kryptert kommunikasjon dersom ønskelig.





- Folk skrek

Kort tid etter at lastebilen hadde sust forbi butikklokalene hennes kom et nytt sjokk. En ny lastebil kom kjørende.

- Det var ikke til å tro. Jeg prøvde å dra den skadde kvinnen unna mens folk skrek. Jeg klarte ikke å få henne bort fordi hun var for tung, men jeg fikk hjelp til å få henne bort.

Mange kom for å se stedet hvor en kvinne ble liggende livløs etter å ha blitt truffet av en lastebil under terroraksjonen fredag.

- Heldigvis viste det seg å være falsk alarm med den andre lastebilen. Den hadde ingenting med terroraksjonen å gjøre. Med en gang vi så den var likevel min første reaksjon at den kom til å gjøre det samme som den første lastebilen. Det er også forståelig at folk brøt ut i panikk etter det som hadde skjedd.

Les også: - Fant hjemmelaget bombe i lastebilen

Fikk reaksjon

Etter hvert kom en tilfeldig forbipasserende lege og hjalp til med det livreddende arbeidet, og ikke lenge etter var også ambulansemannskaper på stedet.

- Det var først da ambulansen kom at det kom en reaksjon. Da de kom begynte jeg å skrike og gråte. Når jeg tenker på hendelsen i dag er jeg veldig glad for at ikke flere liv gikk tapt.

- Det ble jo funnet sprengladninger i lastebilen som ikke hadde gått av. Sånn sett vil jeg si at aksjonen var mislykket, selv om dessverre fire liv gikk tapt. Det er selvsagt veldig trist og noe jeg kjenner på i dag.

Flere plasser i Stocholm er flaggene på halv stang. Her er SAS Radisson Blu Viking hotell som ligger cirka 200 meter unne kjøpesenteret hvor lastebilen kjørte inn i.

Det er ikke sikkert hvordan det har gått med kvinnen som ble truffet av lastebilen, men politi på stedet forteller til Nettavisen at hun trolig ble drept.

To personer ble fredag kveld pågrepet. Én av dem er siktet for den konkrete hendelsen og skal ha vært fører av lastebilen. Politiet er sikre på at de har tatt pågrepet riktig person.

Den siktede mannen er 39 år, skal ha hatt sympatier til terrororganisasjonen Islamsk Stat (IS), er usbekisk statsborger og firebarnsfar.

Les også: Skadd mann pågrepet i Märsta, erkjenner skyld i Stockholm-angrepet





- Føles uvirkelig

Han ble pågrepet i Märsta cirka ni mil utenfor Stockholm sentrum. Mannen skal ha tiltrukket seg oppmerksomhet fordi han oppførte seg merkelig da han var i en butikk. Mannen ble pågrepet noen kilometer unna butikken med lettere skader.

En palle dekket med en du, blomster og lys ligger på stedet hvor en kvinne ble liggende livløs.

Dagen etter terrorhendelsen kan Skansen fortsatt ikke tro hva hun har vært vitne til..

- Det føles fortsatt uvirkelig. Først trodde jeg det var et ran. Kort tid etterpå kom det masse bevæpnet politi med hjelm og skuddsikker verst. Da begynte det å gå opp for meg at dette var en stor hendelse og skikkelig alvorlig.

Like etter terrorhendelsen prøvde hun å kontakte sin mann og barn.

- Jeg ringte og ringte, men kom ikke gjennom på telefonen. Men det som er bra med sosiale medier er at man kan legge ut en melding og nå ut til mange mennesker samtidig. Så jeg fikk sagt fra om at alt var greit med meg.





Får krisehjelp

- Hvordan er det å være på jobb dagen etter terrorhendelsen?

- Det er tungt, men hva er alternativet? Hvis jeg blir værende hjemme sitter jeg og tenker på dette hele tiden. Selv om det er vanskelig er det nok det beste å være på jobb, sier Skansen til Nettavisen.

- Hvordan blir du fulgt opp etter denne hendelsen?

- Jeg har snakket med politiet og vi er flere som har fått tilbud om krisehåndtering. Det har jeg benyttet meg av. Skulle det være ytterligere behov er det heldigvis ikke langt unna.