Dommer beordrer mor til å vaksinere barnet – ellers blir hun fengslet

En tobarnsmor i Detroit nekter å vaksinere sønnen sin.

NEW YORK (Nettavisen): - Jeg vil heller stå for det jeg tro på og gå i fengsel, enn å gi etter og gjøre noe jeg er overbevist om er feil, sier Rebecca Bredow til WXYZ.

Hun nekter å vaksinere sin ni år gamle sønn. Nå er hun beordret til å gjøre det av en dommer i Oakland County i Michigan, som truer henne med fengsel om hun ikke adlyder.

Bredow forteller til TV-kanalen at hun og barnefaren tidlig bestemte seg for å vente med enkelte vaksiner. Nå er paret skilt og faren ønsker at sønnen skal vaksineres.

Uenigheten har endt i retten.

- Jeg er sint. Jeg føler meg trengt inn i et hjørne, og jeg føler at mine rettigheter som en forelder er tatt fra meg, sier Bredow.

En gruppe som motsetter seg obligatoriske vaksiner har gått til sak mot delstaten Michigan og mener at lovverket gir foreldre rett til å velge.

- Vi er heldige med at delstaten Michigan fremdeles tillater religiøse, personlige og medisinske begrunnelser for foreldre som velger å utsette eller droppe enkelte vaksiner, sier Joel Dorfman, en av flere som er involvert i dette søksmålet.

I Rebecca Bredows sak er det ikke delstaten direkte som nekter henne, men barnefaren som har fått rettens medhold.

