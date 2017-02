Donald Trump får ikke Andrew Puzder som arbeidsminister

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): Andrew Puzders håp om å bli arbeidsminister i president Donald Trumps regjering, gikk onsdag i vasken.

Puzder har ifølge AP valgt å trekke seg. Nyheten bekreftes av The New York Times.

Manglet støtte

Han ville uansett ikke ha overlevd avstemningen i Senatet, ifølge CNN.

- Det er fordi republikanerne har sjekket antall stemmer og de har ikke nok til å få ham bekrefter. Jeg hører at det er opptil tolv republikanere som kan komme til å stemme nei, forteller CNNs kongressreporter Manu Raju.

Republikanerne har overvekt med 52 mot 48, hvilket betyr at en kandidat ikke tåler at mer enn maksimalt to republikanere skifter side dersom samtlige Demokrater stemmer imot.

Puzder har fått flere negative oppslag etter at han ble nominert, blant annet om at han brukte en ulovlig immigrant som hushjelp i årevis, samt en skilsmisse hvor eks-kona anklaget ham for vold i hjemmet. Hun trakk tilbake disse anklagene, men de bekymrer fremdeles republikanske senatorer.

- Den enkle sannheten er at med tanke på hans forhold til sine ansatte i selskapene han leder, var han uegnet til å lede et departement som er ansvarlig for å forsvare arbeidernes rettigheter, sier senator Bernie Sanders.

Puzder er anklaget for å mishandle sine ansatte, være motstander av minstelønn og tilhenger av automatisering av arbeidsplasser. Andrew Puzder er administrerende direktør i selskapet som eier hurtigmatkjedene Hardee’s og Carl’s Jr.

- Ingen verre valg

Demokratenes leder i Senatet, Chuck Schumer, omtaler Puzder som en svært dårlig kandidat.

- Uansett hvordan du ser på det, finner det ingen verre valg som arbeidsminister enn Andrew Puzder, og jeg er oppmuntret av at mine republikanske kollegaer begynner å bli enig i dette, sier Schumer i en pressemelding.

Donald Trump har fått igjennom en rekke av sine nominasjoner, men på langt nær alle er på plass.

Forsvarsminister James Mattis og sikkerhetsminister John Kelly var de første som ble bekreftet i Senatet. Det skjedde allerede på Trumps innsettelsesdag 20. januar.

Senere har Rex Tillerson blitt utenriksminister, Elaine Chao samferdselsminister, Betsy DeVos utdanningsminister og Tom Price helseminister.