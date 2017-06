Donald Trump forplikter USA til NATOs artikkel 5

ANNONSE

Det er første gang Trump i klare ordelag har bekreftet at USA står ved artikkel 5 i NATO-pakten.

- Jeg forplikter USA til artikkel 5. Vi er absolutt der for å beskytte, sa Trump under en felles pressekonferanse med Romanias president Klaus Iohannis i rosehagen utenfor Det hvite hus fredag.

Droppet det i mai



Det skapte usikkerhet blant allierte da Trump unnlot å forplikte seg til kollektivt forsvar i forbindelse med NATO-toppmøtet i mai.

USAs president nevnte ikke artikkel 5 under besøkene i Europa i slutten av mai. Møtene var preget av konflikter mellom Trump og USAs vestlige allierte, og Tysklands statsminister Angela Merkel vakte oppsikt med dårlig skjult kritikk av presidenten.

- Tiden da vi fullt og helt kunne stole på andre, er til en viss grad forbi, det er det jeg har erfart de siste dagene, sa Merkel.

Forsvarsalliansen NATO er bygd opp på grunnlag av Atlanterhavspakten fra 1949. Artikkel 5 i pakten sier at et væpnet angrep mot ett eller flere av medlemsstatene i Europa eller Nord-Amerika er et angrep mot alle. Hvis et slikt angrep finner sted, vil den enkelte medlemsstat selv ta stilling til med hvilke midler angrepet skal besvares.

Artikkelen er gjort gjeldende én gang, i forbindelse med terrorangrepet mot USA 11. september 2001.

Anklager Qatar



President Donald Trump anklager Qatar, en alliert av USA, for å finansiere terror på høyt nivå. Trump krever samtidig at Qatar umiddelbart slutter med den angivelige terrorfinansieringen.

Anklagene kom under en pressekonferanse i rosehagen utenfor Det hvite hus sammen med Romanias president Klaus Iohannis.

Trump hevdet at Qatar historisk sett har finansiert terrorisme «på et meget høyt nivå». Bare et par timer tidligere hadde USAs utenriksminister Rex Tillerson bedt Saudi-Arabia og de andre landene som har brutt med Qatar, om å avslutte blokaden av golflandet.

Tillerson framholdt at blokaden hindrer USAs militære engasjement og kampen mot IS, men ba samtidig Qatar om å gjøre mer for å bekjempe ekstremisme. 11.000 amerikanske soldater er stasjonert i Qatar, som huser USAs største militærbase i Midtøsten. (©NTB)