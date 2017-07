Anklager Jeff Sessions for å ha være veldig svak overfor Hillary Clintons påståtte «forbrytelser».

Saken oppdateres.

I en twitter-melding skriver Trump at Jeff Sessions har «tatt en VELDIG svak posisjon på Hillary Clintons forbrytelser og lekkasjer».

Attorney General Jeff Sessions has taken a VERY weak position on Hillary Clinton crimes (where are E-mails & DNC server) & Intel leakers!