Donald Trump gir en million dollar av egne midler til Harvey-ofrene

Ekstremværet Harvey har forårsaket skader for millioner.

Det hvite hus offentliggjorde på en pressekonferanse angående Harveys herjinger i Texas, at president Donald Trump gir en million dollar, hentet fra hans egne midler.

Pengene skal gå til ofrene og gjenoppbygging av Houston og andre byer som er rammet av flomvannet.

Beløpet tilsvarer 7,8 millioner norske kroner.

Enorme skader



Så langt er 39 personer bekreftet døde, og tusenvis av hjem er totalskadd.

Redningsmenn startet søket etter stormofre i titusenvis av oversvømmede hjem i Houston torsdag. Det kan ta opptil to uker, for mange nabolag er nedsenket med så mye som fire meter med regnvann.

Harveys herjinger er anslått til å koste flere hundre milliarder kroner.

På torsdagens pressekonferanse sa Tom Bosset, Trumps rådgiver for innenlands sikkerhet, at administrasjonen kommer til å be Kongressen om krisemidler til gjenoppbygging i Texas og Louisiana etter stormens herjinger.

Verste på 50 år



Harvey nådde land i Texas fredag 25. august, da som kategori 4-orkan, den kraftigste som har rammet delstaten på mer enn 50 år.

USAs visepresident Mike Pence bekrefter torsdag kveld norsk tid at president Donald Trump tar turen tilbake til Texas på lørdag.

Kjendisene donerer

Trump føyer seg inn i rekken av kjente navn som har donert store summer til Røde Kors og andre hjelpeorganisasjoner som er aktive i Houston og området.

Fra før har skuespillerne Sandra Bullock og Leonardo Di Caprio gitt en million dollar. Også lokale fotballag har donert flere millioner for å hjelpe Houstons innbyggere. Mange har mistet alt, og mangler også forsikring mot uvær- og flomskader.

