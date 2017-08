Donald Trump har bestemt seg for å fjerne sjefstrateg Steve Bannon

Det hvite hus bekrefter at Bannon er ferdig i jobben som sjefstrateg.

Saken oppdateres.

Trump skal ha fortalt rådgivere at han han bestemt seg for å fjerne mannen som hjalp ham å vinne valget i 2016, skriver The New York Times.

Det hvite hus bekrefter at Steve Bannon slutter i jobben som sjefstrateg.

Talsperson Sarah Sanders opplyser dette, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Bannon skal være enig med stabssjef John F. Kelly om å forlate Det hvite hus fredag.

Fakta: Steve Bannon

* Har vært betegnet som USAs president Donald Trumps høyre hånd. * 63-åringen ble utnevnt til presidentens sjefstrateg da Trump inntok Det hvite hus i januar 2017. Ingen har hatt den tittelen før. * Bannon ble samtidig gjort til permanent medlem av det nasjonale sikkerhetsrådet, som er presidentens øverste rådgivende organ for sikkerhets- og utenrikspolitikk. 5. april 2017 ble Bannon fjernet fra det nasjonale sikkerhetsrådet. Han fortsatte som sjefstrateg. * Fra august 2016 og fram til valget i november var han Trumps valgkampsjef. * Før han ble valgkampsjef, var Bannon vært sjef for det omstridte, sterkt høyreorienterte nyhetsnettstedet Breitbart. Tidligere har han tjenestegjort i USAs marine, tatt en master ved Harvard og jobbet for den store investeringsbanken Goldman Sachs. Han har også produsert 18 filmer og vært rådgiver for den republikanske politikeren Sarah Palin.