Donald Trump nærmer seg 100 dager som president – dette har han gjort

NEW YORK (Nettavisen): 20. januar 2017 ble Donald Trump innsatt som president i USA. Den store saken dagen etter, var påstanden fra Det hvite hus om at dette var den mest sette innsettelsen i historien.

Bilder fra innsettelsen av Barack Obama i 2008 beviste at det var flere tilskuere den gang enn nå, og TV-tallene fra Nielsen estimerte at 31 millioner mennesker så innsettelsen på en av de totalt tolv kanalene som sendte den på TV. Dette er bak Obama i 2008 (38 millioner) og Ronald Reagan i 1981 (42 millioner).

Pressesekretær Sean Spicers argument var at man må inkludere seere som fulgte innsettelsen via nett og mobil, men totaltallene fra dette er det ingen som har oversikt over.

Påstanden gikk fra «vanskelig å bevise» til direkte latterlig da pressetalskvinne Kellyanne Conway i et intervju med «Meet the Press» søndag 22. januar beskrev påstanden om at det var flere tilskuere på Trumps innsettelse enn Obamas som «alternativ fakta».

Muslimforbudet

27. januar signerte Trump en presidentordre med tittelen «Beskyttelse av nasjonen mot utenlandske terroristers innreise til USA», som forbød personer fra sju muslimske land innreise til USA i 90 dager og innreise for alle flyktninger i 120 dager.

Dette skapte kaos. Tusenvis av amerikanere over hele landet flokket til flyplasser for å hjelpe immigranter som ble rammet av dette forbudet. Mediene diskuterte hvorvidt dette var et muslimforbud eller en reell frykt for terrorister og poengterte at ingen terrorister fra de sju landene på listen har tatt livet av noen på amerikansk jord, mens personer fra andre muslimske land hvor Trump har business, faktisk har utført terrorangrep i USA.

Trumps støttespiller Rudy Giuliani forklarte i et intervju med Fox News at dette var et muslimforbud.

- Da Trump først annonserte dette, kalte han det «muslimforbud». Han ringte meg. Han sa «sett sammen en komité. Vis meg den hvordan vi kan gjøre dette riktig på lovlig vis», sa Rudy Giuliani i et intervju med Fox News.

Stanset av retten

Trumps presidentordre ble etter hvert stanset av rettsvesenet. Retten forklarte sin beslutning med at Trump under valgkampen «tok til orde for en total og fullstendig stans i muslimers innreise til USA», og at uttalelsen fra Giuliani bekreftet at dette var et muslimforbud mer enn et antiterrortiltak.

I et intervju med Nettavisen forklarer professor Pete Simi ved Chapman University i Orange County i California at Donald Trump tar feil hvis han tror at utenlandske terrorister er den største trusselen mot amerikanske liv. Simi har studert hatgrupper i 20 år.

- Jeg mener at det er feil, hvis man tenker på trusler innenlands. Før 2016, og før 2001, var høyreekstremister langt mer dødelige når det gjelder antall drap i USA, sier Simi til Nettavisen.

Sparket Flynn etter få dager

Tidlig i februar ble general Michael Flynn avskjediget som Trumps rådgiver for nasjonal sikkerhet, etter at The Washington Post avslørte at han løy da han sa at han ikke hadde vært i samtaler med Russland i overgangsperioden fra valgseieren til innsettelsen.

I en bisarr pressekonferanse omtalte president Trump avskjedigete Flynn som «en vidunderlig mann» som «ble veldig urettferdig behandlet av de falske mediene». Dette førte blant annet til at CNNs respekterte nyhetsanker Jake Tapper slo tilbake mot president Trump.

- Det media faktisk gjorde, var å avsløre for nasjonen at general Flynn hadde løyet til nasjonen og til Trump-teamet, inkludert visepresident Pence, da han hevdet at han aldri hadde diskutert Obamas sanksjoner mot Russland med den russiske ambassadøren. President Trump visste dette så tidlig som 26. januar, minst, men han reagerte ikke på det før media avslørte sannheten til dere, og som det viser seg, til visepresident Pence, som ifølge kilder først fikk vite dette gjennom media, oppsummerte Jake Tapper i en brutal latterliggjøring av Trump.

USA er splittet i synet på sin president. Mens 50,7 prosent av innbyggerne er negative til det Donald Trump har gjort, er 42,5 positive, ifølge et gjennomsnitt som RealClearPolitics.com har utarbeidet basert på flere meningsmålinger.

Den langt mer respekterte generalen Herbert Raymond «H.R.» McMaster takket ja til jobben som nasjonal sikkerhetsrådgiver for Trump 20. februar. Dette trekker ble mottatt på en langt mer positiv måte. Seniorforsker Svein Melby ved Institutt for forsvarsstudier kalte ansettelsen et kupp.

- Han er ytterst kompetent, har bred militær og sikkerhetspolitisk erfaring og er en nytenkende militær med akademisk bakgrunn, kommenterte Melby på Twitter.

Ny høyesterettsdommer

Det ledige setet i Høyesterett, som sto tomt etter at dommer Antonin Scalia døde i starten av 2016 og som var et omstridt tema under valgkampen, var et av de første punktene på den nye presidentens agenda. I månedsskiftet januar/februar ble Neil Gorsuch lansert som Trumps nominasjon. Dette valget ble hyllet av mange juridiske eksperter.

Gorsuch ble stemt inn 7. april og har allerede begynt sitt virke som høyesterettsdommer. Dette er utvilsomt en av de største seirene til president Trump de første hundre dagene.

- Neil Gorsuch er en glimrende dommer, som konsekvent produserer lesbare, gjennomtenkte meninger og hans manerer, både personlige og skriftlige, vil vinne flere tilhengere enn den briljante, men kontroversielle dommeren han erstatter, sa jusprofessor Eugene Volokh ved UCLA til Politico.

Også utnevnelsen av Rex Tillerson som utenriksminister, ble omtalt som en seier for Donald Trump.

Enorm børsoppgang



Nå som Trump har fått sin mann i Høyesterett, sitter det et flertall av konservative dommere der. Det styrker president Trumps håp om å innføre muslimforbudet, dersom Det hvite hus velger å anke rettens avslag helt til Høyesterett.

I tillegg til Neil Gorsuch, er nok den største oppturen for president Trump at børsen har respondert ekstremt positivt. Dow Jones-indeksen har steget fra 18.332,74 poeng til 20.576,61 poeng (i skrivende stund, torsdag 20. april klokken 19), en oppgang på over 12 prosent. Nasdaq har steget med 14 prosent og Standard & Poor 500 med 10 prosent.

Spesielt finanssektoren har fått et oppsving som en reaksjon på forventningen om deregulering. Aksjekursen til Goldman Sachs har steget med 19 prosent, JP Morgan Chase med 22 prosent og Bank of America hele 35 prosent.

Valgløftene

Under valgkampen til Donald Trump manglet det ikke på løfter til det amerikanske folk. Byggingen av en mur langs grensen mot Mexico er bare ett av totalt 282 valgløfter som The Washington Post har samlet.

Avisen fører en løpende oversikt over 60 av disse valgløftene her. Per 20. april har The Washington Post klassifisert fem av løftene som holdt, fem som brutt, elleve som lansert, to som fastlåst, et hvor det er inngått et kompromiss og 36 som ennå ikke er vurdert.

De fem løftene Trump har brutt, er helsereform, nekte visum til land som ikke tar tilbake illegale immigranter, innføre et femårsforbud mot å bli lobbyist etter at en person har forlatt jobb i Det hvite hus eller Kongressen, og å gjøre collegeutdannelse billigere.

De fem valgløftene Trump har innfridd, er å vedta at USA skal trekke seg ut av handelsavtalen med stillehavslandene, slette to føderale reguleringer for hver ny regulering som innføres, innføre livstidsforbud mot å drive lobbyvirksomhet for andre nasjoner dersom man har jobbet i Det hvite hus, erstatte Antonin Scalia med en ny høyesterettsdommer og fjerne Obama-blokkeringer som stanset energiprosjekter som Keystone Pipeline.

Helsereform-nederlag

I mars var helsereformen det store temaet. Sammen med speaker Paul Ryan la president Trump fram et lovforslag som ville ha ført til at 14 millioner amerikanere ville ha mistet helseforsikring allerede neste år, og enda flere over det neste tiåret.

Dette sto i skarp kontrast til Trumps løfte om å gi billigere helseforsikring til alle amerikanere.

Forslaget ble til slutt trukket tilbake da det ble klart at det ikke ville få de nødvendige stemmene i Representantenes hus. Ingen demokrater ville støtte forslaget, og ble heller ikke invitert med på å utarbeide det. Da også de mest konservative sa nei, var forslaget i realiteten dødfødt.

Anklaget Obama

I bakgrunnen til alt dette jobbet FBI med sin etterforskning av Russlands påvirkning av presidentvalget i november, en etterforskning som blant annet ser nærmere på flere medlemmer av Trumps valgkampapparat. Den angivelige påvirkningen fra Russland er også gjenstand for høringer i Representantenes hus og Senatet.

Trumps nyutnevnte justisminister Jeff Sessions havnet i trøbbel fordi han under sitt vitnemål i Huset unnlot å opplyse at han hadde samtaler med Russland før Trump ble innsatt som president.

Dette så ut til å bli en massiv sak her i USA, en sak som ville dominere et ellers rolig nyhetsbilde, inntil president Trump sendte ut en twittermelding hvor han påsto at president Barack Obama hadde overvåket ham under valgkampen.

Terrible! Just found out that Obama had my "wires tapped" in Trump Tower just before the victory. Nothing found. This is McCarthyism! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4. mars 2017

Trump fulgte ikke opp med å gi noen bevis for dette, og påstanden er senere blitt tilbakevist.

Situasjonen eskalerte da lederen for etterretningskomiteen i Huset, Devin Nunes, informerte Det hvite hus og media om at han hadde fått informasjon om at Trump-medarbeidere hadde blitt fanget opp under overvåkning av russere. Informasjonen kom – og dette er verdt å merke seg – fra Det hvite hus selv.

Les også: Trumps mange koblinger til Russland

Nunes, som selv hadde vært en del av Trumps overgangsteam etter valgseieren i november, ble selvfølgelig kritisert fordi han ikke informerte etterretningskomiteen først. Senere ble han presset til å trekke seg fra sin posisjon som leder av Russland-høringen.

Mange budsjettkutt



Samtidig som Russland-farsen dominerte nyhetsbildet i USA, kom president Trump på banen med sitt budsjettutkast. Her er militæret den store vinneren, med en økning på 444 milliarder kroner fra 2017 til 2018, mens krigsveteraner og nasjonal sikkerhet også tilgodeses til sammen 60 milliarder mer.

Taperne er utvilsomt utenriksdepartementet og miljøverndepartementet, som går mot en reduksjon på henholdsvis 29 og 31 prosent. Se hele oversikten her.

Miljøet er også svekket av at Scott Pruitt er blitt miljøvernminister, noe for eksempel «The Daily Show» mener er like selvmotsigende som om Pablo Escobar skulle bli sjef for narkotikaetaten DEA.

Budsjettet skal nå igjennom tøffe forhandlingsrunder før det må godkjennes i Kongressen, før det etter planen skal tre i kraft fra 1. oktober.

Matcher ikke Roosevelt

Som vi ser, er det en meget innholdsrik reise president Donald Trump tar på sin ferd mot sine 100 første dager i Det hvite hus.

«Ingen administrasjon har utrettet mer på de første 90 dagene», uttalte president Trump til de fremmøtte i Kenosha i Wisconsin 18. april, som var dag 89.

The Washington Post mener at dette er en kraftig overdrivelse. Avisen påpeker at president Franklin D. Roosevelt innførte 76 lover i løpet av sine første 100 dager, mens tallet for Trump så langt er 28.

- Dette er høyere enn noen andre presidenter i sin første periode siden 1949, men mindre enn alle presidenter i sin første periode fra 1901 til 1949, bortsett fra 1909, sier John Frendreis, som er professor i statsvitenskap ved Loyola University i Chicago og medforfatter av en rapport over presidenters lovvedtak fra 1897 til 1995.

Ingen av Trumps lovendringer har vært det som kalles «betydelige» i statsvitenskapen, påpeker han.

- På det feltet har Trumps tid vært mindre imponerende, siden han ikke har fått vedtatt noen betydelige lovendringer, sier Frendreis til The Washington Post.