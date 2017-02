Donald Trump tvitrer om Sverige – igjen

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): I en valgkamptale lørdag henviste Donald Trump til «det som skjedde i Sverige i går» mens han snakket om hvor viktig det er at USA beskytter seg mot immigrasjon.

«Vi må holde landet vårt trygt. Dere så hva som skjedde i Tyskland. Dere så hva som skjedde i Sverige i går. Sverige, hvem hadde trodd det? Sverige. De tok inn store tall. De har problemer som de aldri hadde sett for seg. Dere så hva som skjedde i Brussel. Dere ser hva som skjer over hele verden. Se på Nice. Se på Paris», sa Trump.

Mens Brussel, Nice og Paris har vært utsatt for terrorangrep de siste månedene, har det ikke skjedd i Sverige. Mange lurte derfor på hva den amerikanske presidenten siktet til. Sveriges ambassade i Washington kontaktet Det hvite hus for å få svar, mens det svenske sikkerhetspolitiet fastslo at det ikke var noen hendelser i Sverige fredag.

Søndag forklarte Trump at han siktet til et nyhetsinnslag hos Fox News, som tok for seg innvandringen til Sverige.

- Min uttalelse om hva som skjer i Sverige refererte til et innslag som ble sendt på Fox News om innvandring i Sverige, skrev Trump på Twitter.

Mandag tvitret den amerikanske presidenten om Norges naboland enda en gang.

- Gi folk en pause – den falske nyhetspressen forsøker å si at innvandring i stor skala i Sverige fungerer helt utmerket. Det gjør det ikke! postet Trump.

NTB melder at den svenske avisen Aftonbladet har undersøkt påstandene som ble fremmet i innslaget hos Fox News. Avisen har funnet flere feil.

Produsent Ami Horowitz hevder blant annet at Sverige nylig opplevde sitt første «islamistiske terrorangrep». Han sikter muligens til et selvmordsangrep i Stockholm for seks år siden, der kun angriperen ble drept. Påstandene om økt våpenvold og voldtekter stemmer heller ikke, påpeker Aftonbladet.