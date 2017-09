Donald Trump vurderer å sparke minister Tom Price

Helseminister Tom Price er i trøbbel etter grov sløsing med skattebetalernes penger.

NEW YORK (Nettavisen): Nettstedet Politico har avslørt at helseminister Tom Price i stor utstrekning har reist med privatfly i stedet for å bruke langt billigere transportmidler.

Price har selv kritisert offentlig sløsing mange ganger. Det samme har mannen som ga ham denne høytstående posisjonen, president Donald Trump.

Noe av det Trump snakket om oftest under valgkampen, og antagelig en av hovedårsaken til at han beseiret Hillary Clinton der, var hans slagord «Drain the Swamp» – som kan oversettes til noe sånt som «tørk ut Washington». Trump lovte å stanse korrupsjonen og beskytte skattebetalernes penger.

Helseminister Price bidrar neppe til det gjennom å bruke privatfly.

- Jeg er ikke fornøyd. Personlig er jeg ikke fornøyd, og det har jeg latt ham få høre, sier Trump ifølge The Washington Post om privatfly-bruken til Price.

HELSEMINISTER Tom Price kan miste jobben.

Trump forteller også at han vurderer om dette vil få konsekvenser for Price’ stilling.

- Jeg skal se nærmere på det.

Ifølge CNN har Price kostet amerikanske skattebetalere 400.000 dollar. Politico har avdekket minst fem privatfly-turer fra 13. til 15. september og minst 24 privatflyturer totalt siden starten av mai.

Den ene turen var ifølge The Washington Post til et feriested i Georgia og den andre til Tennessee for å spise lunsj med sin sønn. Price har også brukt privatfly til Philadelphia, som bare er en times togtur unna Washington.

President Trump har allerede fått massiv kritikk for å svikte sitt «drain the swamp»-løfte, for eksempel fra Boston Globe, The Atlantic, CNN og det amerikanske folk. Privatflybruken til helseminister Tom Price hjelper neppe.

