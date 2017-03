Donald Trumps helseplan blir slaktet i USA

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): I forrige uke ble den mye omtalte helseforsikringsplanen til president Donald Trump og det republikanske partiet lagt frem. Etter sju år med republikansk forargelse over Obamacare, har partiet omsider fått den makten som skal til for å fjerne Obamacare og innføre sin egen lov.

For de 28 millionene av amerikanere som ikke har helseforsikring i dag, var dette gode nyheter ettersom president Donald Trump under valgkampen lovet at alle skulle få helseforsikring dersom han vant valget - hvilket han som kjent gjorde.

Forslaget ble lagt fram før Kongressens budsjettkontor (CBO) rakk å analysere det. Dette budsjettkontoret består av tallknusere som er partipolitisk uavhengige. Først mandag ble deres analyse klar.

Bryter Trumps valgløfte

CBO analyserte seg fram til at Trumps helseforsikringsplan – la oss kalle den Trumpcare, for enkelhets skyld – vil føre til at færre amerikanere vil dekkes av en helseforsikring. Det kan høres tørt og uvesentlig ut, men det betyr at færre amerikanere vil ha råd til legehjelp. Dette handler altså om liv eller død.

En lederkommentar i The Washington Post slakter Trumpcare fullstendig.

Avisens skriver følgende:

«CBO fant at dekningen vil falle umiddelbart, og deretter falle ytterligere etter 2020, når den nye planen virkelig slår inn. «Økningen i antall mennesker uten forsikring med den nye planen sammenlignet med den nåværende loven, vil stige til 21 millioner i 2020 og så 24 millioner i 2026» konkluderer CBO. Her er den alarmerende bunnlinja: «I 2026 vil anslagsvis 52 millioner mennesker være uten forsikring, sammenlignet med 28 millioner som mangler forsikring under nåværende lov». Det betyr at en femtedel av den ikke-pensjonerte befolkningen må klare seg selv, nesten det dobbelte av i dag».

The Washington Post spør hvordan dette kan rettferdiggjøres.

Trump-velgerne taper

Et interessant aspekt ved det nye forslaget blir avdekket av The New York Times. Den nye helseloven vil i størst grad ramme de som stemte på Donald Trump ved valget. Blant de som vil miste minst 2500 dollar i subsidier, er Trump-velgerne i flertall. Og blant de som vil tape mindre enn 1000 dollar eller til og med få økte subsidier, er Hillary Clinton-velgerne i flertall.

Dette skyldes at Trumps velgermasse var størst blant fattige og det nye lovforslaget er fordelaktig for de rike.

Republikanernes forslag innebærer faktisk at 14 millioner amerikanere vil miste helseforsikring allerede neste år. Samtidig vil partiet redusere skattefradragene som skal gi befolkningen økonomisk kapasitet til å kjøpe disse dyre forsikringene. Eller for å si det mer presist: Skattefradragene reduseres for de fattige og de eldre, men økes for de rikeste.

CNN har funnet fram et av de verste eksemplene den nye loven vil føre til. En 64-åring som har en årlig inntekt på 228.000 kroner, betaler 14.650 kroner i helseforsikring under Obamacare. Under Trumpcare vil denne 64-åringen måtte ut med hele 126.000 kroner i helseforsikring.

«Hvorfor vil noen bevisst skade det amerikanske folk på denne måten?» avslutter The Washington Post.

SENATOR RAND PAUL fra Kentucky diskutere republikanernes forslag til helseforsikringslov.

Intern motstand

Også internt i det republikanske partiet møter det nye lovforslaget kritikk. Senator Rand Paul kalte det «dead on arrival» - dødt ved ankomst.

Senator Tom Cotton fra Arkansas har ifølge Politico uttalt at det ikke bare vil bli nedstemt i Senatet, men også kan komme til å koste republikanerne majoriteten i Representantenes hus i 2018.

- Det ser ikke bra ut. CBO-analysen var, skal vi si, en øyeåpner, sier senator Bill Cassidy (R) fra Louisiana.

Kilder: USA Today , IRS , Census.gov, CNBC, Spine, Kaiser Family Foundation , BBC, The Washington Post, CNN, TheHill, Opensecrets.org, CBO, The New York Times, KFF.org, The Upshot/New York Times

NB! Beløpene er beregnet ut fra en dollarkurs på 8,62.