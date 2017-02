Donald Trumps innreisekonflikt: - Uvanlig å gå rett på dommeren

ANNONSE

- Det som virkelig er uvanlig med Trumps uttalelse, er at han går rett på dommeren og kaller ham en såkalt dommer. Det er ikke uvanlig at en president er uenig i en høyesterettsdom, men det går an å være uenig og fortsatt respektere at det ble utfallet, sier USA-kjenneren til NTB.

Hallvard Notaker, historiker med spesialisering på USAs nyere politiske historie.

- Når Trump omtaler en føderal dommer på den måten, må man jo egentlig bare håpe at store saker ikke blir avgjort i høyesterett. Det er viktig for USAs politiske liv at alle involverte respekterer maktfordelingsprinsippet, konstaterer han.

Nytt Trump-nederlag

Det var lørdag morgen norsk tid at det ble meldt om at Trump og Det hvite hus gikk hardt ut mot dommeren.

Kjennelsen fra en dommer i delstaten Washington er "skandaløs", het det i en uttalelse fra Det hvite hus. Den ble senere endret og ordet "skandaløs" ble fjernet.

What is our country coming to when a judge can halt a Homeland Security travel ban and anyone, even with bad intentions, can come into U.S.? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 4, 2017

Because the ban was lifted by a judge, many very bad and dangerous people may be pouring into our country. A terrible decision — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 4, 2017

Talsmann Sean Spicer understreker at presidentordren var "lovlig og hensiktsmessig". Med ordren innførte president Trump et midlertidig innreiseforbud for borgere fra sju land med overveiende muslimsk befolkning.

Trump led søndag et nytt knusende nederlag i rettsapparatet da en ny domstol avviste å gjeninnføre innreiseforbudet presidenten har krevd mot sju land.

Historien om iranske Fatemeh (4 mnd.) som ble nektet innreise til USA da hun skulle få utført en livsviktig hjerteoperasjon, har også engasjert flere hundre tusen mennesker i sosiale medier.

Avhengig av Trump

Det var lørdag det ble kjent at innreiseforbudet ble midlertidig stoppet. Men Trump bestemte seg for å anke avgjørelsen. Søndag, norsk tid, ble det også meldt om at reisende til USA ankom uten problemer.

Notaker tror Trumps reaksjoner mot dommeren vil bli dårlig mottatt i mer tradisjonelle deler av Det republikanske partiet, i det minste internt.

- De to første ukene har vært preget av at republikanere i Kongressen driver en vanskelig balansegang. De skal på samme tid bevare sin egen politiske identitet og bevare et godt samarbeidsforhold til presidenten. Det er fordi Trump representerer den beste sjansen de har hatt på mange år til å få gjennomført sin politikk, sier forskeren fra Institutt for arkeologi, konservering og historie ved Universitetet i Oslo.

- Det som forhindrer en konfrontasjon i Det republikanske partiet, er den gjensidige avhengigheten mellom Trump og Kongressen, konstaterer Notaker.

