Donald Trumps valg til Høyesterett kan bli stanset

NEW YORK (Nettavisen): Senatets minoritetsleder Chuck Schumer annonserte torsdag morgen amerikansk tid at han vil stemme imot Neil Gorsuch som høyesterettsdommer.

Gorsuch er nominert av president Donald Trump til det niende setet i Høyesterett, som har stått ledig siden dommer Antonin Scalia døde 13. februar i fjor.

- Etter nøye vurdering, har jeg konkludert med at jeg ikke kan støtte dommer Neil Gorsuchs nominasjon til Høyesterett, melder senator Schumer via Twitter.

Gorsuch har hele denne uka vært igjennom en høring i Senatet, men har ikke klart å overbevise demokratene om at han vil være tilstrekkelig uavhengig fra Trump.

- Gorsuch er ikke et nøytralt, juridisk hode, men en som har en dypt konservativ ideologi. Han ble formet av Federalist Society (et forbund for konservative jurister, red.anm.) og har ikke vist en tomme forskjell mellom sine syn og deres, forklarte Schumer i Senatet.

Filibuster i vente?

Demokratenes motstand mot Gorsuch er ikke uventet. President Barack Obama nominerte Merrick Garland til den ledige posisjonen i Høyesterett, men republikanernes stanset denne nominasjonen før den kom til avstemning.

Schumers annonsering tyder på at demokratene vil sette i gang en filibuster, en uthalingstaktikk som har til formål å hindre en avstemning. I så fall kreves det stemmene til minst 60 senatorer for å holde nominasjonen i live.

Dette kan føre til at republikanerne gir opp å få Gorsuch bekreftet. Samtidig kan det også føre til at de velger det som i Washington omtales som «atomalternativet», nemlig å endre kravet om 60 stemmer til et simpelt flertall på 51. Republikanerne har 52 av setene i Senatet.

Et annet alternativ for republikanerne er å nominere en annen dommer. Et spørsmål som demokratene garantert har stilt seg, er om denne dommeren vil være nærmere eller lenger unna deres politiske ideologi.

Viktig rolle

Senator Schumer sa i sin tale i Senatet torsdag at demokratene er frustrert over at Neil Gorsuch svarte unnvikende på spesifikke juridiske problemstillinger og tidligere høyesterettsdommer.

- Gorsuch nektet å svare på spørsmål etter spørsmål med en viss substans. Alt vi har å dømme ham etter, er hans tidligere dommer, sa Schumer ifølge The Washington Post.

Høyesterett består av ni dommere, men det har bare vært åtte der siden Scalias død, og av disse åtte er halvparten konservative og halvparten liberale. Den dommeren som kommer inn, vil følgelig kunne få enorm påvirkningskraft innenfor temaer som abort.

I juridiske kretser er Neil Gorsuch en høyt respektert dommer. Den politiske nettavisen Politico intervjuet etter hans nominasjon 13 av USAs mest anerkjente juridiske eksperter, og disse intervjuene viste tydelig hvor anerkjent 49-åringen fra Coloradoer.

- Neil Gorsuch er en glimrende dommer, som konsekvent produserer lesbare, gjennomtenkte meninger og hans manerer, både personlige og skriftlige, vil vinne flere tilhengere enn den briljante, men kontroversielle dommeren han erstatter, mener jusprofessor Eugene Volokh ved UCLA.

- Gorsuch er en bedre nominasjon enn jeg hadde ventet fra denne presidenten, men Senatet og folket må likevel se nøye over merittlisten hans, konstaterer jusprofessor Ilya Somin ved George Mason University.