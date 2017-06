ANNONSE

Nettavisen har tidligere skrevet om pappaen fra Odense i Danmark som tok livet av sin åtte år gamle datter etter at han og barnemoren hadde gått fra hverandre.

Jonassen og barnets mor hadde nylig gått fra hverandre, og pappaen hadde tapt kampen om å få like mye samvær som moren. Politiet mener at han drepte datteren som hevn for dette.

Denne uken ble han dømt til 14 års fengsel for drapet. Selv mener 51-åringen at han ikke drepte henne for å hevne seg.