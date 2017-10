Drapsmannen i Las Vegas kan ha hatt hjelp

Mens politiet fortsetter jakten på motivet til drapsmannen i Las Vegas, undersøker de nå også om han hadde flere personer med seg.

NEW YORK (Nettavisen): Den 64 år gamle mannen som drepte 58 mennesker og såret nærmere 500 andre i Las Vegas natt til mandag, etterlot en lapp i hotellrommet han brukte som angrepsstasjon.

Politiet har foreløpig vært restriktive med informasjon om hva denne lappen inneholdt, annet enn å presisere at det ikke var en selvmordslapp.

I jakten på hva som motiverte Stephen Paddock til å gjennomføre den verste masseskytingen i amerikansk historie, håper politiet at nettopp denne lappen skal bidra til at de finner svaret.

Normalt gir massemordere frivillig ut sitt motiv. Mannen som sto bak masseskytingen i Orlando i fjor, ringte 911 for å fortelle at han gjorde dette for å støtte Den islamske stat (IS). Han som gikk til angrep på kirkegjengere i Charleston publiserte et rasistisk manifest på internett.

Enn så lenge vet politiet ingenting om hva som fikk massemorderen i Las Vegas til å gjennomføre et så grundig planlagt angrep. Verken naboer, familie eller venner ser ut til å ha noen idé.

- Jeg mener at det er viktig at vi finner ut av det, men foreløpig vet jeg ikke, sier sheriff Joe Lombardo.

Dermed blir lappen som ble funnet på suiten i 32. etasje av Mandalay Bay svært viktig. Fredag melder The New York Times at lappen inneholder tall. Politiet har foreløpig ikke klarte å finne ut hva disse tallene gjelder.

Paddocks datamaskiner og mobiltelefoner er sendt til Quantico for gjennomgang. Kanskje svaret ligger der.

NBS News rapporterer samtidig at politiet etterforsker muligheten for at det var andre inne på hotellrommet som Paddock skjøt fra. Det er to spor som tyder på at dette kan ha vært tilfellet.

Det er funnet en mobillader på rommet som ikke passer til noen av drapsmannens mobiltelefoner. I tillegg viser garasjeovervåkningen at samtidig som Paddocks bil forlot hotellet, ble det ene nøkkelkortet hans brukt til å åpne rommet.

Etterforskerne sier til NBC News at det kan være flere forklaringer på dette, men understreker at det er viktig for dem å finne den eksakte forklaringen.

Stephen Paddock var for øvrig en suksessrik gambler, opplyser NBC News. Tall fra skattemyndighetene viser at han tjente minst fem millioner dollar i 2015. Noe av dette kan ha vært fra andre investeringer, men mesteparten skal ha kommet fra gambling.

