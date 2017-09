Den drapssiktede ubåteieren Peter Madsen vil frivillig gjennomgå en rettspsykiatrisk undersøkelse.

Dermed slipper påtalemyndigheten å få ham tvangsinnlagt for å få gjennomført undersøkelsen, opplyste aktor Jakob Buch-Jepsen til dansk TV2 mandag.

DREPT: Kim Wall

Det betyr også at Madsen kan kjøres fram og tilbake fra fengselet under undersøkelsen i stedet for å bli tvangsinnlagt.

Peter Madsen er siktet for å ha drept den svenske journalisten Kim Wall på sin hjemmebygde ubåt og for å ha partert liket og kastet det i sjøen utenfor København.

Madsen har selv forklart at Wall fikk en tung luke i hodet, noe som førte til at hun falt flere meter og døde.

Under et rettsmøte 5. september krevde Buch-Jepsen at Madsen må gjennomgå en psykiatrisk undersøkelse. København Byret bestemte samtidig at han kunne tvangsinnlegges ettersom Madsen da nektet å la seg undersøke frivillig.