Drept politimann i Paris rykket ut også under Bataclan-angrepet

Politimannen som ble drept, er av den franske organisasjonen Flag!, en organisasjon for LGBT-politifolk (lesbiske, homofile, bifile og transkjønnede), identifisert som Xavier Jugelé. Han skulle ha fylt 38 år i begynnelsen av mai, opplyser foreningens leder Mickael Bucheron til AP.

Jugelé hylles for sitt mot, skriver Le Figaro. Han var blant politifolkene som rykket ut til konsertlokalet Bataclan i november 2015 under terrorangrepene der 130 personer ble drept. Det fortalte han selv til People.com da ettårsmarkeringen for angrepene fant sted i fjor med en Sting-konsert.

Xavier Jugele ble 37 år gammel.

Jugelé var glad for å være til stede under den symbolske gjenåpningen av Bataclan, og han snakket om viktigheten av å forsvare borgernes verdier, å feire livet og si nei til terror.

Såret fikk Hollande-besøk

To andre politibetjenter ble såret i angrepet torsdag kveld. En tysk kvinne som tilfeldigvis befant seg i nærheten, ble alvorlig såret. De tre sårede var fredag utenfor livsfare.

President François Hollande besøkte fredag sykehuset Georges-Pompidou, der en av de to sårede politibetjentene er innlagt. Hollande hadde med seg statsminister Bernard Cazeneuve og innenriksminister Matthias Fekl.

Hollande besøkte fredag også Paris-politiets hovedkvarter for å hylle byens politistyrke.

Dette bildet av Karime Cheurfi (39) skal han selv ha lagt ut på internett. Det er gjengitt i en rekke nettaviser fredag, blant annet i Le Parisien. Nettavisen har sladdet barnet på skulderen hans.

IS-lapp

39 år gamle Karim Cheurfi, som er identifisert som gjerningsmannen som drept av politiet under angrepet torsdag kveld, ble i 2001 fengslet i 15 år for å ha forsøkt å drepe tre personer, blant dem to politibetjenter, skriver The Guardian.

Han var kjent for fransk etterretning og ble prøveløslatt i 2015.

En håndskrevet lapp som hyller islamistgruppa IS, ble funnet i nærheten av Cheurfis lik, ifølge en etterforskningskilde. I tillegg fant politiet en utgave av Koranen i kjøretøyet hans på åstedet, melder AFP.

Den ytterliggående islamistgruppen IS tok via sin propagandakanal Amaq på seg ansvaret for skytingen i Paris torsdag kveld. (©NTB)