Driss Oukabir er pågrepet etter Barcelona-terror

Én av terroristene skal være drept, mens Driss Oukabir med bakgrunn fra Marokko er pågrepet av politiet.

Myndighetene i Catalonia bekrefter at 13 er drept, og at minst 50 er skadet i terrorangrepet i Barcelona torsdag ettermiddag. Til sammen tre personer skal ha stått bak terrorhandlingen og den ene ble skutt og drept av politiet.

To personer, hvorav den ene er Driss Oukabir, som skal være i slutten av 20-årene, er pågrepet av politiet. Oukabir hadde leid varebilen som meide ned folk. Han er født i Marokko og har lovlig opphold i Spania.

Like etter klokken 21.00 opplyste spanske myndigheter på en pressekonferanse at 80 personer er sendt til sykehus.

Spansk politi har pågrepet Driss Oukabir som er mistenkt for å være en av de ansvarlige bak terrorangrepet i Barcelona. Det opplyser spanske medier. Oukabir hadde leid varebilen som meide ned folk. Han er født i Marokko og har lovlig opphold i Spania.





Video: Se kaoset etter Barcelona-terroren

Er du i Barcelona? Kontakt Nettavisens journalist på mail, eller ring oss på tipstelefonen 02060.

Flere spanske medier, deriblant El Pais, meldte torsdag ettermidag om at en varebil hadde meid ned mange mennesker i Barcelona. Hendelsen skjedde i den populære shoppinggaten La Rambla.

Ifølge Sky news har spansk politi slått fast at det er en terrorhandling. De siterer også en lokal radiostasjon som melder om at minst 13 personer skal være drept.

Les også: Driss Oukabir er pågrepet etter terrorhandling

Varebilen skal ha meid ned mennesker i et fotgjengerfelt i shopping- og turistgaten La Rambla. Den spanske avisen La Vanguardia skriver at varebilen kjørte sikksakk for å treffe så mange ofre som mulig.

Har du sett disse videoene etter Barcelona-terroren?