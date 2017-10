Drømmejobb ledig: Kattekoser

En dyreklinikk i Dublin søker kattekoser på heltid - en person som kan forstå katter.

Hvis du er helt gal etter katter, så har du nå sjansen til å gjøre din elsk for katter til en karriere.

Dyreklinikken Just Cats Veterinary Clinic i Dublin i Irland, behandler bare katter, og lover et miljø fritt for hunder.

- Vi er en arbeidsgiver som ikke diskriminerer, bortsett fra mot hunder, som ikke får være pasienter hos oss, står det i jobbeskrivelsen.

- Den ideelle kandidaten må ha varsomme hender som kan kose og stryke katter for lange perioder av gangen. Personen må ha rolig stemme, og evne å snakke med katter for å roe ned nervene til noen av våre pasienter. Å evne å forstå ulike typer maling vil være en åpenbar fordel som vil hjelpe å sikre deg jobb hos oss, står det i jobbeskrivelsen.

Liker du katter, vil du nok like denne videoen.

