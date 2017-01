Duket for brexit-debatt i Parlamentet

ANNONSE

Det er ventet at parlamentsmedlemmene skal bruke to dager på å debattere forslaget som ble kunngjort forrige uke. Det kom etter at Høyesterett fastslo at Parlamentet må gi sin velsignelse før forhandlingene med Brussel kan begynne.

Lovforslaget går ut på å gi statsminister Theresa May fullmakt til å utløse artikkel 50 i Lisboa-traktaten, som setter i gang den inntil to år lange utmeldelsesprosessen. I forkant av debatten har May bedt parlamentarikerne støtte lovforslaget slik at hun kan iverksette det 52 prosent av velgerne stemte for i folkeavstemningen i juni.

– Støtter de det britiske folkets vilje eller ikke, spurte May retorisk på en pressekonferanse mandag.

De konservative har 16 plassers overvekt blant de 650 setene i Underhuset, og det er ventet at forslaget blir vedtatt, selv om det er lagt fram fem endringsforslag. Endringene som er foreslått, handler blant annet om Storbritannias deltakelse i EUs indre marked, som May har fastslått er over den dagen landet forlater unionen.

Dersom Underhuset vedtar forslaget, går det videre til Overhuset, som skal debattere det og er ventet å komme med en avgjørelse innen 7. mars. Deretter må loven signeres av dronning Elizabeth før May kan reise til Brussel og formelt iverksette artikkel 50. Det har hun lovet å gjøre innen utgangen av mars.

Ifølge artikkel 50 skal forhandlingene om utmelding avsluttes innen to år, men det kan gå raskere. EUs forhandlingsleder Michel Barnier har sagt at avtalen bør være klar innen oktober 2018, slik at det er tid til å ratifisere den.

