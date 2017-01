Duterte trekker politiet fra narkokrig

ANNONSE

- Jeg har gitt politiet beskjed om å stanse alle operasjoner. Ingen politimenn noe sted i dette landet har lov til å gjennomføre aksjoner i forbindelse med narkokampanjen, sa Duterte tirsdag.

Over 6.000 personer er drept siden Duterte lovet å bekjempe landets narkokarteller og korrupsjon for sju måneder siden.

Uttalelsen fra presidenten kommer dagen etter at han beskrev politietaten som "korrupt helt inn i margen". Anklagen kom etter at det ble meldt at politiet har utnyttet narkokrigen til å dekke over drap, bortføringer, ran og utpressing. Duterte lover nå å rense politiet for korrupsjon før de får lov til å delta i krigen mot narkobandene.

Allerede mandag opplyste den filippinske politisjefen at alle aksjoner mot narkotikaselgere og brukere er stanset i kjølvannet av drapet på en sørkoreansk forretningsmann. Vedkommende skal ha blitt bortført og drept av filippinsk politi på bakgrunn av falske narkotikaanklager.

Narkokrigen skal fortsatt drives av militæret og et offentlig byrå som kjemper mot narkotika.

